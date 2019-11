Brasileira pede ajuda para pai contra câncer esofágico na FL

Naelson Filgueiras, de 76 anos, morador em Miami (FL), foi submetido à cirurgia para a extração de um tumor cancerígeno no esôfago

Recentemente, Naelson Filgueiras, de 76 anos, foi submetido à cirurgia para a extração de um tumor cancerígeno no esôfago. Em virtude disso, a filha dele, Isadora Filgueiras, moradora em Miami (FL), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/naelson, cujo objetivo é angariar US$ 2.500 para ajudar a pagar as despesas hospitalares e um bilhete aéreo. Até a manhã de sábado (23), haviam sido arrecadados US$ 1.040.

O câncer de esôfago é o quinto tumor maligno mais frequente do trato gastrintestinal. É menos frequente que os de colo retal, pâncreas, estômago e fígado. Geralmente acomete pessoas entre os 50 e 70 anos de idade, na proporção de 3 a 6 homens para cada mulher. Em sua fase inicial, o câncer de esôfago não apresenta quaisquer sinais ou sintomas. No entanto, com o progresso da doença, alguns sintomas característicos deste tipo de câncer começam a aparecer, como: Dificuldade ou dor ao engolir; dor retroesternal (atrás do osso do meio do peito); dor torácica; sensação de obstrução à passagem do alimento; náuseas, vômito e perda de apetite.

“O meu pai, Naelson Filgueiras, de 76 anos, recentemente, foi submetido à uma gastrectomia para a remoção de um câncer no esôfago dele. Atualmente, ele está no hospital e precisará de cuidados adicionais quando voltar para casa, assim como quimioterapia. A minha mãe e eu trabalhamos e estudamos 24 horas os 7 dias da semana. A minha irmã do Brasil ofereceu-se para vir e cuidar do nosso pai o tempo que ele precisar, entretanto, nós precisamos de alguma ajuda com o bilhete aéreo e as despesas médicas. Qualquer doação ajuda e eu serei eternamente grata. Obrigada antecipadamente”, postou Isadora no GoFundMe.com.

