Brasileira pede ajuda para pai na luta contra câncer gástrico

Naelson Filgueiras, de 76 anos, morador em Miami (FL), foi submetido à cirurgia para a extração de tumores cancerígenos no esôfago e estômago

Recentemente, Naelson Filgueiras, de 76 anos, morador na Flórida, foi submetido à cirurgia para a extração de tumores cancerígenos no esôfago e estômago. Em virtude disso, uma das filhas dele, Cláudia Salema, que viajou do Brasil para ajudar na recuperação do pai, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/help-and-take-care-naelson, cujo objetivo é angariar US$ 3 mil para ajudar a pagar as despesas hospitalares. Até à tarde de quarta-feira (11), haviam sido arrecadados US$ 115.

O câncer de esôfago é o quinto tumor maligno mais frequente do trato gastrintestinal. É menos frequente que os de colo retal, pâncreas, estômago e fígado. Geralmente acomete pessoas entre os 50 e 70 anos de idade, na proporção de 3 a 6 homens para cada mulher. Em sua fase inicial, o câncer de esôfago não apresenta quaisquer sinais ou sintomas. No entanto, com o progresso da doença, alguns sintomas característicos deste tipo de câncer começam a aparecer, como: Dificuldade ou dor ao engolir; dor retroesternal (atrás do osso do meio do peito); dor torácica; sensação de obstrução à passagem do alimento; náuseas, vômito e perda de apetite.

“O meu pai, Naelson Filgueiras, de 76 anos, recentemente, foi submetido à uma gastrectomia para a remoção de um câncer no esôfago dele. Atualmente, ele está no hospital e precisará de cuidados adicionais quando voltar para casa, assim como quimioterapia. A minha mãe e eu trabalhamos e estudamos 24 horas os 7 dias da semana. A minha irmã do Brasil ofereceu-se para vir e cuidar do nosso pai o tempo que ele precisar, entretanto, nós precisamos de alguma ajuda com o bilhete aéreo e as despesas médicas. Qualquer doação ajuda e eu serei eternamente grata. Obrigada antecipadamente”, postou Isadora no GoFundMe.com.

Meu nome é Claudia Salema F. e vim do Brasil com as doações de muitas pessoas para meu pai, que operou de câncer de estômago e esôfago. Graças a doações, posso cuidar do meu pai, mas ainda precisamos de mais doações porque ele teve 3 problemas sérios após a cirurgia. Ele teve coágulos na perna esquerda no dia seguinte à operação e ontem teve um no braço e um no pescoço. Isso pode ser fatal se for para os pulmões, coração e cérebro. Ainda temos muitas despesas com viagens, remédios e alimentos. Peço a todos que nos ajudem doando e passando esse link para todos que puderem. Eu sempre estarei dando as notícias. Sei que o mundo está cheio de pessoas mentirosas e más, mas em nome de Jesus peço que acreditem que elas ajudarão imensamente nossa família, somos pessoas boas. Você pode fazer qualquer pergunta que eu sempre estarei aqui para dar notícias. Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijos, Claudia”, diz a postagem também no GoFundMe.com.