Brasileira pede ajuda para tirar filha de prisão da imigração

Em 2001, Alexsandra Vilaça, de 40 anos, natural de Minas Gerais, entrou clandestinamente nos Estados Unidos através da fronteira com o México. Na ocasião, ela não foi detida pelos patrulheiros e fixou residência em Massachusetts, onde engravidou e teve a segunda filha, Laiza, atualmente com 12 anos de idade. Após separar-se do pai da filha caçula, Alexsandra decidiu retornar ao Brasil.

Em 2016, ela resolveu voltar aos Estados Unidos com as duas filhas, a mais velha, Larissa Vilaça, de 18 anos, e a caçula, Laiza, da mesma forma que entrou no país em 2001. Entretanto, dessa vez as três foram detidas pelos agentes da Patrulha da Fronteira (BP). Como Liza é menor de idade e cidadã norte-americana, ela foi liberada com Alexsandra, mas Larissa permanece detida.

A primeira audiência da jovem na Corte de Imigração estava agendada para 30 de janeiro, porém foi cancelada e o motivo não foi divulgado. A próxima audiência preliminar foi reagendada para a segunda-feira (27). Preocupada com a situação de Larissa, Alexsandra lançou no website GoFundMe a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/7hjftu-larissa, cujo objetivo é angariar fundos para a contratação de um advogado que defenda a jovem. O objetivo da campanha é arrecadar US$ 10 mil.

“Bom gente muita gente já deve saber que minha filha está detida na imigração há algum tempo, mais de 78 dias. Eu obtive alguma ajuda, mas isso gasta muito. Viemos pelo México eu ela e a irmã mais nova. Só que infelizmente ela ficou detida pela imigração pelo fato de ter 18 anos, então estou tendo muitas despesas com ela lá e com advogado também. Estou fazendo esta campanha para arrecadar fundos para custos com advogados e uma eventual fiança que este valor ainda não sei será decidido pelo juiz, mas acredito que muitos sabem que estes valores não são baixos. Peço a todos que se puderem me ajudem, não é fácil e estou sofrendo muito mesmo”, postou Alexsandra no GoFundMe.com.