Brasileira perde a luta contra câncer e será sepultada em SP

A paulista Fernanda Oliva, de 37 anos, residente em Woburn (MA), lutava há vários anos contra um câncer de mama

Na sexta-feira (20), Fernanda Oliva, de 37 anos, natural de Campinas (SP), residente em Woburn (MA), perdeu a luta de aproximadamente 10 anos contra um câncer de mama. Ela era casada com Anderson de Lira e deixou dois filhos de 12 e 14 anos.

Fernanda estava internada no Brigham & Women’s Hospital, em Boston (MA), e seu desejo era retornar ao Brasil para que assim seus parentes pudessem dar-lhe o último adeus. Em decorrência disso, foi lançada no website GoFundMe.com uma campanha online que arrecadou US$ 8.915. A verba será usada para o traslado do corpo de Oliva para velório e sepultamento no Brasil. Durante o tratamento, também foram realizadas campanhas de angariação de fundos em igrejas localizadas na região metropolitana de Boston.

. Agradecimento:

Anderson também viajará ao Brasil com os 2 filhos para o sepultamento da esposa e retornar aos EUA na semana seguinte. Ele agradeceu o apoio que sua família recebeu da comunidade brasileira durante esse período tão difícil.

“Gostaria de agradecer a comunidade brasileira pelo apoio e pelas doações nesse momento de perda e imensa dor. Obrigado pela ajuda, pois sem ela seria mais difícil fazermos a última vontade da minha esposa”, disse Lira ao jornal Brazilian Times.