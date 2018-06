Brasileira perde luta contra o câncer em Massachusetts

O corpo de Val Brocco será velado e cremado na Boston Cremation, em Malden (MA)

Na quinta-feira (7), a imigrante Val Brocco, moradora em Massachusetts, perdeu a luta de pouco mais de 2 anos contra o câncer. Ela deixou o filho, Victor, de 12 anos. O valório acontecerá na terça-feira (12), da 1:00 pm às 5:00 pm, na Boston Cremation, na 278 Main Street, em Malden (MA).

. Campanhas beneficentes:

No domingo (10), amigos de Val organizaram um almoço beneficente, também em Malden. A verba arrecadada será revertida para o velório e cremação do corpo da brasileira. Na quinta-feira (7), o internauta Kleber Isaac, morador em North Reading (MA), iniciou no website a campanha: https://www.gofundme.com/funeral-de-val-brocco, cujo objetivo era angariar US$ 5 mil para pagar as despesas funerárias da brasileira. Até a tarde de segunda-feira (11), já haviam sido angariados US$ 5.520.

“Val foi diagnosticada com câncer em estagio 4 e viveu seus 2 últimos anos aproveitando com seus familiares e amigos. Acompanhou seu filho Victor, hoje com 12 anos, crescer, ser ótimo aluno e dar a melhor educação e amor de mãe. Hoje, ela está no paraíso descansando com sua missão cumprida na terra, mas com outra para olhar pro futuro de seu filho de onde ela hoje chama seu novo lar. Agradecemos a todos pelo carinho”, postou Kleber Isaacs no GoFundMe.com.