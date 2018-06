Brasileira pioneira será sepultada em New Jersey

O velório de Ignez Leite Oliveira McCartney será em Newark e o sepultamento no cemitério Holy Cross, em North Arlington

Na quarta-feira (20), a comunidade brasileira em New Jersey perdeu mais um de seus pioneiros, Ignez Leite Oliveira McCartney, de 78 anos. Ela mudou-se para os Estados Unidos a trabalho no final da década de 60 e vivia no país há 50 décadas, detalhou o fotógrafo Marco Antônio, sobrinho de Ignez, morador em Harrison.

“Ignez gostava de viver intensamente e adorava visitar os casinos de Atlantic City com sua amiga de anos, Marli Cagley, e vários amigos de Newark. Ela trabalhou na campanha presidencial do Barack Obama e Hillary Clinton, era democrata e amava viver nos EUA. O desejo dela era ser enterrada onde morresse e, apesar de a família ter tentado trazê-la ao Brasil, ela não resistiu. Foi feita a vontade de Deus e ela será sepultada nos EUA”, disse Marco Antônio à equipe de reportagem do BV.

No ano de 1968, Ignez trabalhava na agencia do Citibank no Rio de Janeiro e foi transferida para Nova York. Ela viveu intensamente sempre viajando ao Brasil para visitar a família. Seu filho André formou o famoso grupo de samba e pagode Bernabeu, em Madrid. Ela tem três sobrinhos vivendo em New Jersey, o fotógrafo Marco Antônio, Galerio Leite Oliveira e Adriana Leite Mariano. Ela já estava aposentada, mas dividia seu tempo entre o Brasil e os Estados Unidos.

Ignez deixara muitas saudades a seus 8 irmãos e família no Brasil , seu filho André Luís Leite, que reside em Madri, Espanha, e seus 4 netos Andrés Felipe Leite dos Anjos, de 25 anos, Tamara Leite dos Anjos, de 24 anos, Inês Maria Leite Vasconcelos, de 14 anos e Pedro Leite Gomes, de 1 ano.

“Que Deus possa confortar toda a família e que ela descanse em paz”, disse Marco Antônio.

. Velório e sepultamento:

O funeral acontecerá no domingo (1), das 3:00 pm às 8:00 pm, na Alvarez Funeral Home, localizada na 240 Mt. Prospect Avenue, em Newark. O sepultamento acontecera na segunda-feira (2), saindo às 10 da manhã da funerária rumo ao Cemitério Holy Cross, na 340 Ridge Rd., em North Arlington.