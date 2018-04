Brasileira que levou 30 facadas sai da UTI na FL

A manicure Rosiney Souza Cavalcante teve a mão direita dilacerada e amputada

Após passar vários dias entre a vida e a morte, Rosiney Souza Cavalcante, de 51 anos, natural de Cuiabá (MT), foi recentemente transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um quarto convencional. Ela levou 30 facadas em 17 de março na cidade de Kissimmee (FL) e, em decorrência disso, teve a mão direita amputada. Quando deu entrada no hospital, Rose Pagliarulo, como é conhecida pelos amigos, apresentava estado gravíssimo, mas agora progrediu para o estável, embora continue sedada.

. Entenda o caso:

No sábado (17), Rosiney Souza Cavalcante, de 51 anos, natural de Cuiabá (MT), foi encontrada no fundo de um estacionamento na cidade onde mora, Kissimmee (FL). Após dar entrada no hospital local, a equipe de emergência constatou que a brasileira sofreu pelo menos 30 facadas e teve a mão direita dilacerada e amputada.

Divorciada, Rosiney, conhecida nos EUA pelo nome de casada, Rose Pagliarulo, foi casada com um norte-americano durante 12 anos e nesse período adquiriu a cidadania americana. Há 4 anos, a manicure saiu de Boston (MA) e retornou ao Brasil, entretanto, voltou aos EUA há cerca de 1 ano, mas dessa vez optou pela Flórida devido ao clima mais quente, pois sofre de problemas na articulação de um dos joelhos. Ela planejava juntar dinheiro e comprar um sítio no Mato Grosso.

Segundo Luciney Souza Cavalcante, irmã mais velha da vítima, ela teria passado mal no início de março e foi hospitalizada. Após receber alta, Rosiney teria voltado a sentir dores de cabeça e, então, retornou ao hospital. Entretanto, desde a última visita ao hospital, ela havia desaparecido, relatou à polícia uma amiga manicure que compartilha o apartamento com a vítima.

. Campanha beneficente:

“Tem sinais de facada até na cabeça dela. Também teve a mão direita dilacerada e amputada”, detalhou Luciney ao website G1. Ela vive em Cuiabá e busca mais detalhes sobre o crime. Para conseguir que a irmã mais velha de Rosiney viaje aos EUA, os familiares da vítima iniciaram uma campanha beneficente online. O objetivo é angariar US$ 6 mil (R$ 20 mil Reais) para patrocinar a viagem. Os interessados em ajudar na campanha beneficente podem visitar o link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/s-o-s-rose