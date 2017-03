Brasileira que morreu dormindo é cremada na Flórida

A gaúcha Márcia L. Martins Buttenbender, de 48 anos, faleceu na madrugada de sábado (4) em Winter Garden (FL)

Na madrugada de sábado (4), a gaúcha Márcia L. Martins Buttenbender, de 48 anos, moradora na cidade de Winter Garden (FL), faleceu durante o sono. Ela deixou o esposo, Davison, e a filha Stephanie. O velório, seguido de cremação, aconteceu no sábado (11) na Community Funeral Home Sunset Cremation, em Orlando (FL).

. Campanha beneficente:

Foi lançada no website DonationTo.com a campanha beneficente: https://www.donationto.com/marcia, em nome de Márcia Martins Buttenbender, cujo o objetivo é arrecadar US$ 10 mil. Até a tarde de quarta-feira (15) haviam sido arrecadados US$ 4.330.

“É com profunda tristeza que eu escrevo para informá-los que a nossa querida amiga e colega Marcia Martins Buttenbender faleceu aos 48 anos de idade na manhã de 04 de março de 2017.

Para ajudar nesse momento de dor, contamos com a sua doação para auxiliar com os gastos do funeral e despesas da família . Toda contribuição é muito apreciada e o valor arrecadado irá ajudar enormemente a sua filha Stephanie e seu marido Davison durante este tempo difícil que estão passando”, postou Marcelo Santana no site DonationTo.com