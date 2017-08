Brasileira sem antecedentes criminais será deportada

Michele X., moradora em Framingham (MA), tem dois meses para sair dos EUA

Em busca do sonho americano, a Michele X. (sobrenome omitido), natural de Contagem (MG), entrou clandestinamente nos EUA através da fronteira com o México. Durante a travessia, ela foi detida por patrulheiros e foi agendada para comparecer ao tribunal de imigração 6 meses depois, entretanto, na ocasião foi instruída por conhecidos a não comparecer. As informações são do jornal Achei USA.

Após estabelecer-se em Framingham (MA), Michele teve dois filhos, sendo que um deles nasceu com problemas de saúde, fazendo com que ela tivesse que o levar ao pediatra com frequência. Numas dessas idas ao médico, em 2009, ela se envolveu em um acidente de carro. Como não portava carteira de motorista, o policial encarregado no caso a denunciou ao Departamento de Imigração (ICE). Após provar que os filhos, nascidos nos EUA, dependiam dela, Michele conseguiu a permanência temporária, renovada anualmente. Entretanto, depois da posse do Presidente Donald Trump, a mudança de política impactou diretamente a brasileira.

Em janeiro de 2017, quando ela compareceu à uma audiência, foi informada que teria que comprar uma passagem só de ida, sem escalas e sair dos EUA. Ela terá retornar ao tribunal na segunda-feira (21), quando terá que apresentar a passagem. Mesmo retornando ao Brasil, Michele ainda nutre a esperança de voltar a viver nos EUA.

“Espero que o que aconteceu comigo sirva de alerta para outros imigrantes sem documentos que pensam que estão salvos de qualquer coisa. A nova política do Trump é deportação, não importa se é criminoso ou pai de família”, disse ela ao Achei.