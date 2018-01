Brasileira sofre descolamento de retina e pede ajuda

Cleide Mara Sousa foi submetida à cirurgia de emergência e está impossibilitada de trabalhar

Na sexta-feira (19), a internauta Cley Sousa, moradora em Pompano Beach (FL), postou nas redes sociais que iniciou no website GoFundMe.com a campanha: https://www.gofundme.com/moms-retinal-detachment-surgery, na qual ela descreve o drama vivido pela mãe, Cleide Mara Sousa; que sofreu um descolamento da retina do olho direito. Ela foi submetida a uma cirurgia de emergência e, enquanto se recupera, está impossibilitada de trabalhar. O objetivo da campanha é angariar US$ 10 mil e até à tarde de quarta-feira (24) haviam sido arrecadados US$ 35.

“A minha mãe sofreu uma cirurgia de emergência devido a um descolamento de retina, após ter acordado um dia sem a visão num dos olhos. Eu a levei ao hospital que fica a uma hora de distância de carro, pois era o único local mais próximo de nós que realiza esse tipo de cirurgia. O oftalmologista informou que, caso ela não fizesse isso (cirurgia) o mais breve possível, corria o risco de perder definitivamente a visão. Infelizmente, trata-se de uma cirurgia cara e nós não temos seguro de saúde para cobrir os custos. Parte do processo de recuperação da cirurgia é que a minha mãe não pode ficar ereta, o queixo dela deve tocar o peito 90% do tempo durante uma semana ou o procedimento não dará certo. Ao longo dessa semana, ela não poderá trabalhar, portanto, não teremos como pagar as contas, além do débito que temos decorrente da cirurgia. Eu estou no momento passando por uma gravidez difícil e por isso não tenho como trabalhar para ajudar minha mãe com as contas. Eu e meu marido somos estudantes universitários e, embora ele trabalhe e frequente a escola em tempo integral, não consegue ganhar o suficiente para pagar tudo. Qualquer doação ajudará. Obrigada por ler esse texto”, postou Cley no GoFundMe.com.

A retina é uma fina estrutura de tecido nervoso que reveste a parte interna do olho. Quando parte ou a totalidade da retina se desprende da parte posterior do olho, há o descolamento da retina. As células nervosas na retina normalmente detectam a luz que entra no olho e enviam sinais para o cérebro sobre o que o olho vê. Mas quando a retina se descola; esse mecanismo não funciona corretamente.

Descolamento da retina geralmente começa quando o gel vítreo, um gel espesso que se encontra dentro do olho, encolhe e separa-se da retina em um processo que pode ser natural do envelhecimento, bem como decorrente de traumatismos ou de predisposição genética. Por vezes, a retina pode se rasgar, causando um descolamento. O rasgo permite que o fluido de dentro do olho entre por detrás da retina, fazendo com que ela se descole das demais estruturas intraoculares. Outros fatores que podem levar ao descolamento da retina são um ferimento no olho ou na cabeça, miopia, doença ocular e condições tais como diabetes.