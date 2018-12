Brasileira sofre enfarto fatal fulminante em New Jersey

A mineira Rosângela Gomes deixou três filhos e faleceu no sábado (15)

No sábado (15), a imigrante Rosângela Gomes, natural do município de Sardoá (MG), mãe de 3 filhos, moradora em New Jersey, sofreu um enfarto fatal fulminante. Ela vivia há 12 anos nos EUA e deixou 2 filhos nos Brasil.

. Campanha beneficente:

No domingo (16), a internauta Maria Helena Pereira, moradora em Newark, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/funeral-e-traslado-rosangela-gomes?fbclid=IwAR3SnuEPgv6LO0FNiPlftyTXjjCN2rQOK52QPrVED_x2-z9uZjoqvmngqxQ, cujo o objetivo é angariar US$ 10 mil que serão utilizados para o traslado e sepultamento de Rosângela no Brasil. Até a tarde de terça-feira (18), haviam sido angariados US$ 4.981.

“Rosangela Gomes, brasileira, natural de Sardoá (MG), vivia em nossa comunidade há 12 anos, mãe de 3 filhos, um estava aqui com ela e 2 no Brasil. Infelizmente, veio a nos deixar no dia 15 de dezembro. (Ela) teve um infarto fulminante, não tendo tempo de conseguir salvá-la, a família pede ajuda, (pois), não tem condições financeiras de mandar o corpo para que possa se despedir dela. Pedimos a ajuda de todos para que os filhos possam ter a oportunidade de se despedir da mãe. Deus abençoe a todos!” Postou Maria Helena no GoFunMe.com.

O infarto silencioso na mulher é caracterizado pelo desenvolvimento de um ataque cardíaco, mas sem a presença dos sintomas clássicos, como a presença de uma dor muito forte no peito, em forma de aperto, que surge na região do coração, mas que irradia para o braço, maxilar ou estômago. Dessa forma, muitas mulheres podem estar tendo um infarto cardíaco, mas confundi-lo apenas por um problema menos grave, como uma gripe ou até uma má-digestão.

Assim, sempre que a mulher tiver histórico de doenças cardíacas, pressão alta, colesterol alto ou infarto na família, e houver suspeita de infarto é aconselhado ir imediatamente ao pronto-socorro. Além disso, mulheres com maior risco de infarto também dever fazer, pelo menos, uma consulta no cardiologista por ano, para realizar um check-up da saúde cardíaca.

Vários amigos postaram no GoFundMe.com mensagens de carinho e pesar pelo falecimento de Rosângela:

“Meus sentimentos à família, que ela descanse em paz”, postou Márcia Lopes.

“Que Deus conforte toda a família”, postou Vanilda Lisboa.

“Ser generoso faz parte de nossa existência. Meus sentimentos”, postou Geralda Simões.

“Deus Abençoe e conforte toda família neste momento tão difícil. Meus sentimentos à família”, postou Artur Moreira.

“Que Deus conforte os corações de todos os familiares”, postou Jaqueline Ferreira.