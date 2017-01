Brasileira tatua Trump nas costas e ganha destaque internacional

Érika alegou que a tatuagem polêmica representa “um pedido de paz” e foi destaque no jornal The Sun

A ganhadora do concurso Miss Bumbum 2016, Érika Canela, de 20 anos, tatuou nas costas o rosto de Donald Trump, presidente eleito dos EUA, e o ato foi destaque no jornal inglês The Sun. Conforme ela, a intenção foi “um pedido de paz”, embora Trump tenha ficado conhecido em seus discursos de campanha por prometer construir uma cerca ao longo da fronteira com o México e deportar todos os 11 milhões de imigrantes indocumentados que vivem no país.

“Eu sei que muitos vão me odiar por esse motivo e, outros podem até gostar, mas é uma ‘bandeira branca’, um pedido de paz”, disse Érika.

Em decorrência da repercussão internacional, ela alega que a tatuagem polêmica possa resultar em “amor e solidariedade”.

“É um pedido de mais amor e solidariedade, diferente dos discursos do Trump. Quero que esse ato possa ser capaz de trazer paz, eu espero o melhor em você. Estamos todos juntos, imigrantes, mulheres, todos”, comentou.

Érika fez a tatuagem antes de viajar à Venezuela, onde fez um ensaio fotográfico para a revista playboy.

. Polêmica:

O presidente eleito Donald Trump prometeu deportar “imediatamente” milhões de imigrantes indocumentados com antecedentes criminais quando assumir o cargo. Entretanto, alguns países, talvez, não os aceitem de volta.

“O que nós faremos é pegar as pessoas que são criminosas e possuem antecedentes criminais, membros de gangues, traficantes de drogas, muitas dessas pessoas, provavelmente 2 milhões, podem ser até 3 milhões, nós vamos tirá-las de nosso país ou as encarceraremos”, disse ele no domingo (13), durante uma entrevista no programa 60 Minutes.

Atualmente, há 23 países que o Departamento de Estado e o Departamento de Segurança Interna (DHS) consideram “não cooperadores”; o poderá provocar atrasos significantes na confecção de documentos de viagem que os EUA necessitam para deportar os estrangeiros, informou o jornal The Washington Post. Esses países são: Afeganistão, Argélia, Burundi, Cabo Verde, China, Cuba, Eritréia, Gambia, Gana, Guiné, Índia, Irã, Iraque, Costa do Marfim, Libéria, Líbia, Mali, Marrocos, Mauritânia, Serra Leoa, Somália, Sudão do Sul e Zimbábue.

Michelle Mittlelstadt, do Instituto de Política Migratória (MPI), detalhou que, em 2012, havia 1.9 milhão de imigrantes criminosos passíveis de deportação tendo como base dados do DHS e mais da metade deles era residentes legais permanentes (green card) e outros estrangeiros legais condenados por crimes. Entre eles, 820 mil eram indocumentados com antecedentes criminais, conforme Michelle.

Em 2001, a decisão da Corte Suprema no caso Zadyydas v. Davis determinou que os EUA não podem manter imigrantes indocumentados que cumpriram suas sentenças encarcerados por tempo indefinido.