Brasileira tem carro roubado em Massachusetts

Na manhã de segunda-feira (19), Cibele Porto não encontrou no estacionamento do condomínio onde mora o Subaru Legacy, quando ia para o trabalho

Em busca de paz e tranquilidade, a auxiliar na limpeza de casas Cibele Porto, natural de Santa Catarina, mudou-se da cidade de Hartford (CT) para Marlborough (MA). Ela vive há cerca de 6 meses nos EUA e deixou Hartford motivada pela falta de emprego e segurança na região. As informações são do jornal Brazilian Times.

“Morei um mês em Hartford, porém não tinha trabalho e eu tinha muito medo de andar nas ruas de lá”, explicou Cibele ao BT.

No domingo (18), a brasileira estacionou seu veículo, um Subaru Legacy, cor prateada, na vaga do estacionamento do condomínio onde mora, na Pleasant St. Entretanto, ao acordar na manhã de segunda-feira (19) para ir ao trabalho, viu que o carro não estava mais no local. Com a ajuda patroa, pois não possui fluência em inglês, ela foi até à delegacia de polícia de Marlborough, onde preencheu o boletim de ocorrência (BO).

Porto detalhou que no interior do veículo estava o seu passaporte, seu único documento de identificação, portanto, ela aconselhou os brasileiros a nunca deixarem papéis importantes no interior de seus carros.

Até o momento, as autoridades locais não encontraram o automóvel. “Ele tem uma batida no farol e o para-choque de trás descascado em várias partes. Se você o viu por aí, por favor, comunique a polícia”, postou Cibele nas redes sociais, com a foto do modelo do carro, na esperança de encontra-lo.

. Outra brasileira é roubada:

Na mesma noite de domingo (18), a brasileira Cássia Alves teve o vidro da janela do automóvel dela quebrado e seus pertences roubados. O incidente também ocorreu no estacionamento do condomínio em que mora, na West Main St., na mesma cidade. Ela estacionou o Toyota modelo Rav-4 na vaga e, segunda-feira (19) de manhã, quando saía para trabalhar, viu que o carro havia sido arrombado.

Cássia detalhou ao BT que o ladrão levou óculos, dinheiro e outros objetos. Ela especula que o indivíduo, que podem até ser vários, tentou roubar o carro para desmontá-lo (depenar) e vender as peças, pois o automóvel apresentava sinais de que tentaram dar a partida através da ligação direta.