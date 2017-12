Brasileira tem filho levado em roubo de carro no Ironbound

O menino de 7 anos estava no assento traseiro do veículo no momento do roubo

A onda de violência que assola o bairro do Ironbound, em Newark, pôs em risco a segurança de um menino de 7 anos. Na tarde de sexta-feira (8), uma brasileira deixou o carro ligado com a chave na ignição enquanto descarregava as compras na Magazine Street. Um adolescente que passava no local, entrou no veículo, levando o resto das compras e o filho de 7 anos da mulher que estava no banco traseiro.

O incidente ocorreu aproximadamente às 3 e meia da tarde, na Magazine St., informou o diretor do Departamento de Polícia de Newark, Anthony F. Ambrose.

Segundo testemunhas, a brasileira gritou por socorro na calçada, atraindo a atenção das pessoas que passavam no local. A polícia foi acionada e chegou em poucos minutos. A mulher informou que o ladrão, um jovem afro-americano, havia levado o carro onde estavam o menino, o resto das compras e o aparelho celular dela. Então, alguém no local deu a ideia de telefonar para o aparelho da brasileira. O ladrão atendeu e foi avisado pela polícia que havia uma criança com ele no interior do veículo. O menino foi deixado ainda próximo à Magazine Street e o ladrão fugiu com o carro.

As autoridades encontraram o veículo abandonado e viram um adolescente de 16 anos correndo na região sul de Newark. Os policiais perseguiram o jovem, que portava um bracelete magnético de monitoramento. Ele foi acusado de fugir da polícia, agressão ao fugir, pôr em risco o bem-estar de uma criança, sequestro, roubo e manter alguém em cativeiro.

. Caso similar:

Em julho desse ano, câmeras de segurança instaladas no comércio local, registraram o momento em que um indivíduo entra em um carro ligado, com uma criança no interior, e vai embora. O incidente ocorreu na tarde de segunda feira (10) na Ferry Street, no coração do bairro do Ironbound, em Newark. Entretanto, as câmeras registraram outro detalhe: O indivíduo trajava a camisa de um time de futebol do Paraná. O Ironbound abriga um número expressivo de imigrantes brasileiros e, entre eles, inúmeros paranaenses.

Na ocasião, o carro deixado ligado e com a chave na ignição foi roubado com uma menina de 2 anos no interior. O veículo foi encontrado minutos depois com a criança sã e salva, informou o secretário do Departamento Municipal de Segurança Pública, Anthony F. Ambrose. A motorista, de 24 anos, residente em Union, deixou o carro ligado em frente ao número 146 Ferry St., aproximadamente às duas e meia da tarde, enquanto entregava mantimentos a um parente. Quando ela retornou ao carro, ele e a criança, que estava dormindo, haviam desaparecido.

O veículo foi rapidamente encontrado pela polícia na Adams Street, a cerca de 400 pés (121 metros) de distância. A criança foi levada ao Hospital Universitário de New Jersey (UMDNJ) para observação. O telefone celular da vítima foi roubado. Poucos dias depois, através de denúncia anônima, o brasileiro foi identificado e preso.

O secretário de segurança alertou a população para ter mais cuidado na forma com que lidam com os veículos. “O roubo desse carro poderia ter sido evitado. Esse foi um ato descuidado e negligente que sem necessidade pôs em risco a filha dela. Nós temos alertado o público sobre deixar os carros ligados e sozinhos. Aproximadamente, 32% dos carros roubados em Newark neste ano foram deixados ligados”, disse Anthony.

“Esse problema não é exclusivo de Newark”, acrescentou. “Ele é problemático em todo o estado. Todos têm que estar agradecidos que isso não tenha terminado de forma trágica”.