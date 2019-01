Brasileira tem morte súbita na véspera de ano novo

Mônica Bilia era casada com o norte-americano, Jeremy, e morava em Maryland

Na véspera da virada para 2019, a brasileira Mônica Bilia faleceu prematuramente no estado de Maryland. Ela era recém-casada com um norte-americano e, em virtude disso, a cunhada dela, Katrina Stanfield, residente em Middletown (MD), lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/monica-bilia?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fb_dn_cpgntopstickysmall_r&fbclid=IwAR1F76WTc6kAvDVmyzuyRcdYCOA7YKz20XdSYa_xMr4lvCVZVkM6EWMIXGU, cujo objetivo é angariar US$ 18.500. Até a manhã de sexta-feira (4), haviam arrecadados US$ 8.089 que serão utilizados para pagar as despesas com o funeral de Mônica e a passagens de vinda aos EUA para que alguns parentes dela possam estar presentes à cerimônia fúnebre.

“A esposa do meu irmão caçula (Jeremy), Mônica, que também era a minha cunhada, a tão esperada tia da minha filha e o membro mais novo da minha família, morreu repentinamente na véspera do ano novo. Quando a Mônica chegou aos Estados Unidos, ela trouxe o brilho, a luz do sol brasileiro para compartilhar com o resto de nós. O Jeremy estava tão entusiasmado por conhecer alguém que fosse tão entusiasmado e alegre como ele é com relação às menores coisas. Nós teremos para sempre carinho pelos vídeos dela no Instagram e postagens no Facebook, os quais revelam o entusiasmo dela pela vida e o amor pela aventura. Os vídeos favoritos do Jeremy são os dela conversando com os animais de estimação deles em português.

“Qualquer quantia arrecadada de suas doações serão utilizadas para ajudar o Jeremy nas despesas com o funeral e também na viagem da família de Mônica no Brasil. Se você conheceu a Mônica, então, sabe que metade do coração dela estava com o Jeremy nos Estados Unidos e a outra metade no Brasil com a família dela.

Os detalhes ainda estão sendo finalizados com relação à cerimônia fúnebre, por favor, me contate no Facebook ou do e-mail: [email protected] para mais informações. Amo a todos. Katrina”, postou ela no GoFundMe.com.