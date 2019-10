Brasileira tenta liberação de marido fotógrafo preso pelo ICE

O capixaba Hélio Guedes foi detido pelas autoridades migratórias na manhã de 25 de setembro, em Massachusetts

Preso na manhã de 25 de setembro, o fotógrafo Hélio Guedes, natural do Espírito Santo, morador em Framingham (MA), foi detido por agentes do Departamento de Imigração (ICE). Desde então, ele luta com a família, inclusive a esposa, Ivonete Valverde Guedes, para ser liberado de um centro de detenções na região da Nova Inglaterra. Em decorrência disso, familiares e amigos iniciaram uma campanha beneficente cujo objetivo é angariar US$ 7 mil, os quais serão usados para pagar as despesas de advogado e taxas judiciais, inclusive uma fiança se houver. A campanha: https://www.gofundme.com/f/helio039s-immigration-expense tem o objetivo de arrecadar US$ 7 mil e até a tarde de segunda-feira (14) foram recolhidos US$ 5.325. As informações são do jornal Brazilian Times.

“Olá pessoal, se vocês puderem ajudar com qualquer quantia, será bem-vinda. O Hélio foi pego hoje de manhã, 09/25/19, e não sabemos quando ele vai sair. Por favor, Eu preciso de ajuda para pagar os custos de um advogado de imigração”, postou Ivonete no GoFundMe.com.

Antecipadamente, ela agradeceu a todos que já contribuíram. “A ajuda e apoio de vocês estão sendo muito importantes para mim e nossa família. Nunca vou esquecer tudo o que vocês estão fazendo pelo meu esposo Hélio Guedes. Ele continua na cadeia à espera de uma nova audiência no dia 23. Oremos e muito obrigada. Com todo carinho, de coração, agradeço pelas doações, orações e minha gratidão sempre será sua”, disse.

“Ele foi preso injustamente, pois não devia nada e nem audiência em Corte ele tinha”, acrescentou, sem citar as circunstâncias e detalhes da prisão.

Ivonete enfatizou que a família de Hélio não esperava que isso fosse acontecer, por isso, a necessidade da campanha. “Não está sendo fácil para nossa família, pois além de correr atrás de tirar ele da detenção, temos que lidar pelo caminho com aqueles que não têm coração e ao invés de ajudar preferem criticar e atacar”, concluiu.

Vários doadores postaram mensagens de carinho e apoio no GoFundMe.com:

“Que Deus abençoe e que você consiga, pois é uma pessoa muito boa e não merece passar por isso! Boa sorte! Deus no controle de tudo!” Postou Poliana Oliveira.

“Estou em orações por você! Já deu tudo certo, uma família que gosto muito!” Postou Agleciana Costa.

“Tudo vai dar certo, Deus está no controle”, postou Patrícia Coura.

“Força, Hélio! Deus te abençoe! Postou Valter de Carvalho.

“Espero que consiga obter o objetivo”, postou Leandro Bovenschulte.