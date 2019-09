Brasileira torna-se policial em Revere (MA)

A mineira Sindy Souza Sabino, de 30 anos, tornou-se membro do Departamento de Polícia da cidade de Revere (MA)

Na quarta-feira (25), Sindy Souza Sabino, de 30 anos, natural do município de Galiléia (MG), realizou mais uma conquista. Vivendo nos EUA há 18 anos, ela tornou-se membro do Departamento de Polícia da cidade de Revere (MA). A cerimônia de formatura foi realizada no Faneuil Hall Boston e dezenas de pessoas deram as boas-vindas aos novos policiais. As informações são do jornal Brazilian Times.

Antes da formatura, Sindy treinou durante 27 semanas na Academia de Polícia e, segundo a mineira, o treinamento físico foi o mais difícil, “pelo menos no começo”, conforme ela explicou a redação do BT.

Sindy relatou que nas primeiras semanas, os instrutores tentam forçar ao máximo para fazer com que o cadete desista e, desta forma, restam somente os candidatos mais determinados.

“Foi difícil, suei muito, mas conseguiu superar todos os obstáculos e hoje estou aqui me formando como policial”, comemorou a brasileira.

Sabino atuará como policial de patrulha em Revere e detalhou que está muito feliz por mais esta conquista e realização de um sonho.

“Estou honrada em poder servir a minha comunidade e ajudar as pessoas, além de protegê-las”, acrescentou.

Antes de conquistar o sonho de ser polícial, Sindy trabalhou em bancos locais durante mais de 10 anos, entre eles o Bank of America, Citizens Bank e Salemfive Bank. Ela frisa que desde criança tinha o sonho de se tornar policial.

“Este país me proporcionou isso e vou retribuir em dobro”, concluiu.

O fotógrafo Roberto Assis esteve presente à cerimônia de formatura e cedeu as fotos para a redação do BT.