Brasileira trava luta contra a leucemia em MA

Renata, mais conhecida como “Rê”, foi diagnosticada com a doença na sexta-feira (8) e internada naquele mesmo dia

A brasileira Renata, conhecida popularmente como “Rê”, está travando uma batalha contra a leucemia; uma doença grave que, caso o paciente não receba o tratamento adequado ou encontre um doador de medula óssea compatível, quase sempre é fatal. Em virtude disso, no domingo (17), a internauta Paty Vidoto, moradora na cidade de Everett (MA), lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/lets-help-renata, cujo objetivo é a arrecadação da quantia de US$ 20 mil, que será usada no pagamento das despesas médicas de Renata. Até à tarde de quarta-feira (20), haviam sido angariados US$ 4.135.

“Todos por Renata na luta contra a leucemia. Amigos do Face(book), estamos iniciando essa campanha na esperança de ajudar a aliviar alguns dos custos imediatos e a longo prazo do tratamento da Renata. Aqui está um pouquinho da história dela: A Rê, como todos que a conhecem a chamam, é uma pessoa iluminada, cheia de vida e que leva alegria por onde passa. Ela tem 41 anos, é casada e uma mulher de muita Fé. Temente a Deus.

Uma pessoa cheia de vida, alegre, comunicativa. Sempre disposta a ajudar o próximo. Uma amiga muito especial! No dia 8 de dezembro, Renata e todos nós que a amamos recebemos a triste notícia de que ela foi diagnosticada com leucemia. Nesse mesmo dia, Renata foi internada e iniciou sua batalha. (Ela) tem feito quimioterapia de duas a três vezes por dia, um tratamento agressivo que exige muito cuidado. Ela também precisará de um transplante de medula óssea. Renata tem um longo e difícil caminho até a cura. E, durante esse período, não poderá trabalhar. O esposo dela, Danilo, tem se desdobrado entre estar acompanhando-a em todo as etapas do tratamento e trabalho. O dinheiro arrecadado nessa campanha será todo revertido ao tratamento, que se estima ser muito longo, entre 2 a 3 anos. As contas dos hospitais já estão chegando e contamos com vocês para ajudarmos a amenizar o sofrimento da Renata, contribuindo com essa campanha. Qualquer doação será bem vinda! Deus abençoe a todos! Todos por Renata!!!” Postou Paty no GoFundMe.com.

Vários amigos e internautas postaram mensagens de carinho, fé e apoio na página online da campanha:

“Renata, nós não fomos apresentadas, mas te admiro mesmo assim. Te acho uma pessoa linda por dentro e por fora!! Tenha fé e espere no Senhor! Ele nunca nos abandona, mesmo que as coisas não aconteçam como esperamos ou queremos… Ele continua cuidando de nós!!” Postou Cristiane Gonçalves.

“God Bless You!” (Deus te abençoe, em tradução livre) Postou Eni Domingos.

“Desejamos melhoras! Temos fé que você vai sair dessa!” Postou Maurício Santiago.

“She is like my sister” (Ela é como uma irmã, em tradução livre), postou Luís Pereira.

“Força amiga!” Postaram Edimilson e Ene.