Brasileira vence raspadinha de US$ 1 milhão em MA

Jennifer Oliveira receberá a quantia de US$ 650 mil, após o desconto dos impostos

A imigrante Jennifer Oliveira, moradora em Framingham (MA), venceu recentemente a raspadinha estadual $2,000,000 50X Cashword $10 jogo instantâneo. Ela comprou o bilhete premiado na loja Route 9 Wine & Spirits, localizada na 680 Worcester Road, na mesma cidade. O estabelecimento receberá US$ 10 mil como bônus por ter vendido o bilhete.

Oliveira, que disse que usará parte do dinheiro para pagar as mensalidades da universidade, decidiu receber o prêmio em dinheiro, a quantia de US$ 650 mil, depois do descontos dos impostos, detalhou a Mass State Lottery.

Essa foi a primeira vez que o proprietário da loja, Ercole Ubaldino, viu alguém comprar um bilhete de US$ 1 milhão. Ele é proprietário do estabelecimento há 30 anos.

O bônus de US$ 10 mil “ajudará a pagar o aluguel do mês”, disse ele.

Ainda há 4 bilhetes premiados na raspadinha estadual, sendo dois de US$ 2 milhões e dois de US$ 1 milhão, informou a administração da loteria.

Oliveira não é a única brasileira residente em Massachusetts a vencer a raspadinha. Na véspera de ano novo, Cleidiomar R. da Silva, morador em Lexington (MA), ganhou US$ 1 milhão na Loteria do Estado de Massachusetts. O bilhete premiado foi o da raspadinha “The Fastest Road to 1$ Million” (A estrada mais rápida para 1 milhão, em tradução livre). O brasileiro é o 36º vencedor do jogo. Ele escolheu receber a quantia única de US$ 650 mil.

Na ocasião, Silva disse que planejava utilizar o dinheiro comprando uma casa e investindo na poupança para que os filhos cursem a universidade.

O bilhete premiado foi comprado na Lexington Shell, na 915 Waltham St., em Lexington. A loja receberá US$ 10 mil de incentivo pela venda do bilhete.

Após Silva ter comprado o bilhete premiado, ainda existiam 86 bilhetes adicionais com prémios de US$ 1 milhão ainda no “The Fastest Road to $1 milhão” da raspadinha de US$ 30.

No final de fevereiro desse ano, o motorista jamaicano David Johnson, de 56 anos, morador no Brooklyn (NY), iniciou uma vida nova depois de ganhar US$ 298.3 milhões na loteria Powerball de Nova York, informou o canal de TV CBS News. Em 26 de dezembro, ele, funcionário da distribuidora Ibéria Foods foi ao escritório da empresa pegar o cheque do salário, apesar de ter estado doente naquele dia. Seguindo a rotina diária dele, Johnson parou numa loja de conveniência também no Brooklyn para apostar US$ 5 na loteria. No dia seguinte, um colega de trabalho telefonou-lhe para informar que alguém que tinha comprado um bilhete no mesmo posto de gasolina havia sido sorteado no Powerball.

“Eu disse a ele, ‘não mano, esse aí não sou eu”, relatou Johnson. “Eu não tenho essa sorte”.

Na manhã da sexta-feira seguinte, David decidiu parar no posto de gasolina para conferir o resultado dos bilhetes que havia comprado e verificar se, de fato, ele era o ganhador.

“Eu olhei para o painel e fiquei assim, ‘Oh meu Deus, Jesus, oh meu Deus”, detalhou. “Eu fiquei pulando na loja. Eu voltei para o meu carro, aumentei a música e dirigi correndo para casa”.

Johnson recebeu US$ 114 milhões depois de descontados os impostos, conforme o CBS News. Com esse dinheiro, ele planejava pedir demissão, comprar uma casa nova para a família, comprar para ele um Porsche e contratar uma equipe de profissionais para ajuda-lo a administrar seus investimentos financeiros.