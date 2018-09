Brasileirão e Semi-final da Copa do Brasil agitam o PFC

O returno do Campeonato Brasileiro começa a definir quem brigará por título, quem se classificará para a Libertadores e quem lutará contra o rebaixamento. Os destaques da semana começam por Sport e Cruzeiro no sábado, dia 08/09, às 15h40 na Ilha do Retiro. O Cruzeiro, finalista da Copa do Brasil, não contará com o meia Arrascaeta, que servirá à seleção uruguaia.

Logo em seguida, às 18h40, o São Paulo recebe o Bahia no Morumbi. O tricolor paulista é um dos fortes candidatos ao título nacional.

O Flamengo fecha o dia enfrentando a Chapecoense no Maracanã. A bola rola às 21h.

No domingo, dia 09/09, é dia de Clássico Vôvô. Fluminense e Botafogo entram em campo às 15h40 no Maracanã. O tricolor segue na expectativa do retorno do atacante Pedro, lesionado.

Às 18h00, o Santos vai a Curitiba encarar o Paraná, lanterna da competição.

Na segunda-feira, 10/09, o Atlético Mineiro enfrenta o Atlético Paranaense às 18h30.

Encerrando os destaques em grande estilo, na quarta-feira, dia 12/09, o Palmeiras recebe o Cruzeiro no primeiro jogão das semi finais da Copa do Brasil. Todas as emoções a partir das 20h30 direto da Arena Palmeiras.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos AO VIVO pelo PFC de 7 a 13 de setembro (horários de Brasília).