Brasileirão volta com tudo após Copa do Mundo

Chega de saudade do seu time de coração! A Série B não teve descanso e agora os times da Série A e Copa do Brasil voltam com tudo! O assinante PFC não perde nenhum lance dos principais campeonatos nacionais.

Dia 14/07, às 15h40, pela Série B, o Fortaleza encara o Atlético Goianiense no Castelão.

No dia 16/07, às 18h30, é a vez da Copa do Brasil voltar, com o confronto entre Vasco e Bahia. O cruzmaltino tem a dura tarefa de reverter a vantagem de 3×0 conquistada pelo Bahia no jogo de ida. Em São Januário, os ingressos serão vendidos a partir de R$ 5,00 para sócios torcedores. No dia 17/07, o Atlético Goianiense volta a campo para enfrentar o Avaí na Ressacada. A bola rola às 18h45.

A tão aguardada Série A, volta cheia de emoções na tela do PFC com o jogo entre Corinthians e Botafogo, dia 18/07, às 21h35, na Arena Corinthians.

Santos e Palmeiras encerram os destaques na quinta-feira, 19/07, com o jogão sendo disputado na Vila Belmiro, às 19h40. O Santos contratou recentemente o meia Bryan Ruiz, que atuou pela Costa Rica na Copa do Mundo. Já o Palmeiras, que rejeitou proposta de R$ 67 milhões do Shandong Luneng por Dudu, deve contar com o trio Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Hyoran para o clássico.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos AO VIVO pelo PFC de 13 a 19 de julho (horários de Brasília).