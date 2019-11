Brasileirinha com leucemia encontra doador compatível na FL

Chloe Bella Carvalho, de 4 anos, está internada no Health Arnold Palmer Hospital, em Orlando (FL), e precisava encontrar um doador cadastrado compatível

Na luta contra o tempo, Chloe Bella Carvalho, de 4 anos, filha do casal Jairo e Nayara, moradora na Flórida, foi diagnosticada com leucemia e precisava encontrar o mais breve possível um doador de medula óssea compatível. A menina está internada no Health Arnold Palmer Hospital, em Orlando (FL), onde era submetida ao tratamento quimioterápico na luta contra a doença. Entretanto, no final da semana passada, foi descoberto um doador compatível. As informações são do canal de TV local Fox Orlando 35.

A leucemia é um tipo de câncer maligno e tem como principal característica o acúmulo de células jovens (blásticas) anormais na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. É uma doença dos glóbulos brancos (leucócitos) de origem, na maioria das vezes, não conhecida. Alguns sintomas de leucemia são febre, fraqueza e perda de peso sem esforço. A medula é o local de formação das células sanguíneas, ocupa a cavidade dos ossos e é conhecida popularmente por tutano. Nela são encontradas as células mães ou precursoras, que originam os elementos do sangue: glóbulos brancos, glóbulos vermelhos (hemácias ou eritrócitos) e plaquetas.

O tratamento para leucemia pode ser complexo, dependendo do tipo de leucemia e outros fatores. No entanto, existem estratégias e recursos que podem ajudar a tornar o seu tratamento bem sucedido. No Brasil, atualmente a leucemia é o 9º câncer mais comum entre os homens e o 11º entre as mulheres.

. Brasileiros no exterior:

A base genética brasileira é muito diversa, em virtude das várias etnias que compõem a população, portanto, é importante que cada vez mais brasileiros se cadastrem como possíveis doares de medula óssea. Para efetuar o registro é necessário que os interessados preencham os seguintes requisitos: Tenham entre 18 e 44 anos. O registro é gratuito e não importa o status migratório. Necessita residir nos USA. O registro pode ser feito online: join.bethematch.org/saveme. Registre-se como um possível doador de medula óssea pelo telefone: Envie mensagem de texto: Cure135, para: 61474.

O provável doador necessita residir nos USA. Em uma semana, o interessado receberá em sua residência um envelope selado com um kit para o teste genético. Basta fazer a fricção dos cotonetes na parte interna da bochecha e colocar na caixa do correio, explicou Roosevelt, coordenador da Fundação Icla da Silva nos EUA.

“Estamos perdendo nossas crianças e adultos por falta de solidariedade. Ajude a salvar uma vida!” Encorajou o ativista. Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (407) 276-4860, falar com Roosevelt Ramos ou do e-mail: [email protected]”, informou o ativista.