Brasileirinha com mancha rara no rosto passa por 1ª cirurgia

Carol Fenner e a filha, Luna, moradoras na Flórida, viajaram à Rússia para a primeira série de procedimentos cirúrgicos na menina

Filha de imigrantes brasileiros, Luna Fenner, nasceu na Flórida com grande mancha escura cobrindo a maior parte do rosto, uma condição rara chamada “nevo melanocítico”. Recentemente, a criança e a mãe dela, Carol Fenner viajaram à Rússia para que ela fosse submetida à 1ª série de cirurgias. Conforme especialistas, a questão não é apenas estética, pois há o risco de a mancha se tornar um melanoma, tipo de câncer de pele, se não for tratada. Carol e Luna viajaram a Krasnodar, na Rússia, onde está recebendo um tratamento inovador realizado pelo médico, o Dr. Pavel Popov.

Na semana passada, Luna realizou a primeira da série de 8 cirurgias no tratamento que demorará 1 ano e meio. Após a primeira cirurgia, Carol mostrou uma foto da filha com o curativo e comentou sobre a recuperação da criança.

“Titias e titios, esta última semana fiquei 100% ao lado da Luna em seu pós-operatório. Não avisei da primeira cirurgia aqui antes, pois sabia que meu telefone não iria parar e eu não poderia arriscar a recuperação dela. Mas enfim… Ela está super bem graças a Deus. Não precisou de remédio para dor em nenhum momento, o que me acalmou bastante, pois o médico disse que se ela estiver comendo normalmente, rindo e não tentar tocar no curativo; é sinal de que não está sentindo dor!

Fomos ao médico todos os dias para a troca do curativo e hoje ela tomou seu primeiro banho completo com as enfermeiras, pois eu estava com medo de molhar a cabecinha dela em casa! Agora continuar rezando para que a cicatrização dela seja maravilhosa. E por favor, continue divulgando! Agora que completamos o dinheiro de 2 cirurgias e ainda falta muito! Se não puder colaborar com dinheiro, divulgue!!!” Postou Carol nas redes sociais.

. Campanha beneficente:

Os pais de Luna precisam levantar cerca de US$ 100 mil para cobrir os custos do tratamento e estadia na Rússia. Em virtude disso, foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://bit.ly/2MtsFvv, cujo objetivo é angariar US$ 150 mil. Até a tarde de sexta-feira (11), haviam sido arrecadados US$ 47.522.