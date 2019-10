Brasileirinha com síndrome rara inicia tratamento na Flórida

Danila Rodrigues, de 2 anos, foi diagnosticada com uma síndrome rara que limita a fala e o movimento dos membros

A brasileirinha Danila Rodrigues, de 2 anos, moradora em Framingham (MA), foi diagnosticada com uma desordem genética rara que compromete o desenvolvimento motor, cognitivo e sensoriais. Ela necessita de terapia intensiva para que adquira equilíbrio e força suficientes para caminhar. O tratamento é caro, portanto, foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/1otgxygzc0; cujo objetivo é angariar US$ 15 mil para a 2ª etapa do tratamento. Até à tarde de terça-feira (29), haviam sido arrecadados US$ 676.

“Com a ajuda e apoio de todos vocês, conseguimos realizar a 1° etapa do tratamento de Terapia Intensiva na Flórida com o protocolo Pediasuit! Agora estamos nos preparando para a 2° etapa, pois definitivamente tivemos resultados muito positivos, foi um trabalho árduo, mas nossa pequena ultrapassou seus limites e hoje já consegue caminhar, porém precisa aprender a levantar e se manter em pé sozinha! E é por esse potencial que vemos e por acreditar em um futuro brilhante para ela, que precisamos continuar seguindo com esse tratamento, porém o custo é bastante elevado… por isso contamos com a ajuda da nossa comunidade e amigos! Para quem está chegando agora, Helô tinha alguns atrasos motores e cognitivos, e em buscas incansáveis de uma resposta, ela foi diagnosticada com uma alteração genética rara, que limita seus movimentos e fala. Com esse tratamento ela já adquiriu mais força e equilíbrio, ainda não caminha completamente sozinha, mas estamos bem perto dessa conquista! Nós, como pais, queremos explorar nela o quanto antes, tudo que acreditamos que ela pode conseguir e alcançar! Todos os especialistas estão surpresos com o potencial dela, e nós vamos continuar na luta para que ela melhore e surpreenda cada dia mais!

Agradecemos a todos que estão contribuindo para a realização desse tratamento, que vai ajudar Heloísa a andar, falar e brincar como toda e qualquer criança! As contribuições podem ser feitas através desse site ou pela nossa conta: Bank of América Conta: 004668071626. Para transferência internacional, serão pedidos os seguintes números: Transferência Bancária: 026009593. Código: BOFAUS3N. Muito obrigada pelo seu apoio, que Deus vos abençoe!” Diz a postagem no GoFundMe.com.