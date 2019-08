Brasileirinha é fatalmente atropelada em Mount Vernon

Megan Gouvêa, de 4 anos, faleceu após ter sido atingida por uma caminhonete em Mount Vernon (NY)

Na segunda-feira (5), uma tragédia abalou a comunidade brasileira na cidade de Mount Vernon (NY). A menina Megan Gouvêa, de 4 anos, foi fatalmente atropelada por uma caminhonete. Durante o incidente, a mãe dela, Josi, jogou-se na frente do veículo para tentar proteger a filha e sofreu ferimentos graves. Ela ainda está internada e já foi notificada do falecimento da menina, caçula de 5 irmãos.

. Campanha beneficente:

Na terça-feira (6), a internauta Nívea NY Brazil iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/funeral-meghan-gouvea, cujo objetivo é angariar US$ 20 mil. Até a tarde de quinta-feira (8), haviam sido arrecadados US$ 5.368.

“Amados, esta campanha é pra ajudar com as despesas do funeral da menina Megan, de 4 anos, que faleceu após ser atropelada em Mount Vernon, (no) dia 5 de Agosto de 2019. Sua mãe, Josi, na tentativa de salvá-la, se jogou na frente da van e foi arrastada pelo veículo o que lhe provocou muitas fraturas e até mesmo coágulos no cérebro. Josi está em estado crítico, mas vem se recuperando a cada dia. Ela foi informada do falecimento ontem (7 de agosto) e está reagindo nos conformes com ajuda de muitas orações e sedativos. Josi e seu esposo Rodrigo tem mais 4 filhos e os dois menores não sabem do falecimento da caçula.

A família está muito abalada com a situação, estão vivendo o luto e o momento de dor, mas a família de perto e de longe, amigos queridos e irmãos estão ajudando na medida do possível. Entretanto, são muitas as despesas que não poderão arcar com tudo, portanto, contamos com a solidariedade de todos, por favor. Todo dinheiro arrecadado está direcionado com a conta bancária da própria Josi. Aqui faço minha parte apenas criando o GoFundMe, mas não tenho nenhum acesso aos depósitos. O esposo da Josi estará administrando todo dinheiro da conta dela. Desde já, agradeço em nome de família Gouvêa. Deus abençoe!” Postou Nívea NY Brazil no GoFundMe.com.