Brasileirinha entra em coma após ser atropelada na Flórida

Valentina Dias, de 5 anos, brincava de bicicleta na porta de casa quando foi atingida por um veículo que trafegava em alta velocidade

No último feriado de Páscoa (21), a menina Valentina Dias, de 5 anos, foi atropelada quando brincava de bicicleta em frente à casa dela por um veículo que seguia em alta velocidade em Sarasota (FL). A motorista parou para prestar assistência à criança, que foi levada de helicóptero ao All Children’s Hospital, localizado em Saint Petersburg (FL), onde se encontra em estado de coma. A menina sofreu 2 fraturas no crânio, lesão cerebral e escoriações.

Conforme a amiga da família, Isabela Cabrera, com o impacto, Valentina foi atirada longe e o veículo passou por cima da bicicleta da criança. A mãe da menina é solteira, cria 4 filhos e eles chegaram aos Estados Unidos há apenas 2 meses.

Ainda conforme amigos, Valentina já consegue respirar sozinha, não apresenta febre ou agitação. Os médicos responsáveis demonstram entusiasmo com o progresso da criança.

. Campanha beneficente:

Em 22 de abril, foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/ene5te-valentina; cujo objetivo é angariar US$ 60 mil para ajudar a família de Valentina Dias. Até tarde de quarta-feira (1), haviam sido arrecadados US$ 22.427.

Várias pessoas postaram no GoFundMe.com mensagens de apoio e carinho em prol da recuperação da criança:

“Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião; não se abalam, mas permanecem para sempre”. A Ele pois, a glória. Eternamente”, postou Thaiz.

“Querido Deus, te pedimos um milagre! Que Valentina desperte desse soninho e que o Senhor opere na vida dela, fazendo com que todos os órgãos voltem a funcionar sem sequelas. Em nome de Jesus já te agradecemos. Amém! Desperte Princesa. Te amamos mesmo sem te conhecer”, postou Aíde.

“Em nome do senhor Jesus esse anjinho ficara bem. Onde a Medicina não chega Deus entra com providências nas minhas Orações. Não esquecerei de vocês, pois Deus é o deus de maravilhas e que faz milagres. Eu creio que Deus irá entrar com providências. Melhoras e que Deus dê forcas à essa família, pois é só Deus. Para Deus nada é impossível. Deus Abençoe”, postou Pamela.

“Se alguém tiver recursos materiais e , vendo seu irmão em necessidade, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca, mas em ação e em verdade”. 1 João 3:17-18”, postou Ronald Silva.