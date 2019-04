Brasileirinha luta contra doença imunológica rara

Fernanda Borgogelli iniciou no GoFundMe.com uma campanha de apoio à sobrinha de 4 anos de idade

A menina Fernanda, de apenas 4 anos, sofre de uma doença imunológica rara e, portanto, necessita de dinheiro para custear o tratamento. Em decorrência disso, a internauta Fernanda Borgogelli, moradora em Franklin Square (NY) lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/little-fernanda-health-care; cujo objetivo é angariar US$ 2 mil para nas despesas hospitalares da criança. Até a tarde de quinta-feira (4) haviam sido arrecadados US$ 1.320.

A campanha beneficente também foi divulgada nas redes sociais. “A sobrinha da Fernanda no Brasil está muito doente w uma doença imune rara. Ela só tem 4. Anos. O tratamento é muito caro e os cuidados de saúde no Brasil para os pobres é horrível. Qualquer doação que você possa fazer irá ajudar diretamente essa menina. Obrigado pelo seu tempo”, encoraja a postagem no Facebook.

Na página do GoFundMe.com, Fernanda Borgogelli, tia da menina, fez o seguinte apelo à comunidade: “Essa linda menina é a minha sobrinha batizada em homenagem a mim, Fernanda. Ela sofre de uma doença imunológica cujo tratamento é muito caro no Brasil! Qualquer ajuda será benvinda! Obrigada antecipadamente”, postou ela.

Ainda no GoFundMe.com, várias pessoas postaram mensagens carinhosas e de encorajamento:

“Que Deus te proteja e lhe abençoe e te livre de todo mal”, postou Elizabeth Ribeiro.

“Melhore logo!” Postou Charlie O’Mara.

“Desejamos-lhe uma recuperação rápida!” Postou Rebecca e Shaq.

“Nós continuaremos a rezar por ela”, postou Antoinette Biordi.

“Que Deus abençoe o coraçãozinho dela. Rezando para uma recuperação rápida”, postou Jennifer Velasquez.