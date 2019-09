Brasileirinha perde a luta contra a leucemia

Ariane Oliveira de Oterio, de 2 anos, recebeu o implante de medula óssea, mas não resistiu ao avanço de uma infecção

Na madrugada de quarta-feira (25), Ariane Oliveira de Oterio, de 2 anos, perdeu a luta contra a leucemia (LMM). Ela havia recebido um transplante de medula óssea, mas não resistiu o avanço de uma infecção, vindo a falecer, informou o ativista Roosevelt Ramos, da ONG Icla da Silva, na página dele no Facebook. Apesar da notícia triste, ele encorajou os imigrantes brasileiros a continuarem se cadastrando no programa de possíveis doadores.

“Pessoal, em primeiro lugar quero agradecer a todos pelas Orações. Infelizmente, nossa pequena guerreira não resistiu. É com pesar que (nós) informamos a todos que Ariane, filha de Paula Oliveira, faleceu nesta madrugada. Uma criança de apenas 2 aninhos, forte na medida do possível, lutou como gente grande para superar e vencer a doença, mas, infelizmente, desta vez foi demais pra ela.

O transplante foi realizado, mas, infelizmente, a medulinha não pegou ou pelo menos não deu tempo de pegar. Uma infecção prejudicou o quadro e infelizmente veio a óbito. O transplante sem a ‘pega da medula’ fica anulado e o paciente debilitado. Não há como lutar diante de uma situação assim. Não é fácil o que portadores de leucemia enfrentam.

O transplante é muitas vezes a última chance que eles têm de sobrevivência e nós podemos mudar isso, mas mesmo assim ainda tem o fator principal que é o corpo aceitar a nova medulinha. Então, são vários fatores envolvidos e muito difícil de ser superados, por isso, quando uma ‘pega de medula’ acontece é uma festa e é para comemorar mesmo!

Independente de qualquer coisa, (nós) não podemos nos abster da nossa responsabilidade diante de vidas! Como (eu) disse, o transplante muitas vezes é a última chance de sobrevivência e nós não podemos tirar isso destes pacientes. Continuem se Cadastrando. Continuem falando para as pessoas sobre a importância de ser um doador de medula óssea. A luta não pode parar! A Vida desta criança e de tantas outras não pode ser em vão!

Ariane, sentimos muito florzinha. Que Deus a recolha em seus braços. Missão cumprida Princesa. Você fez o melhor, mas Papai do Céu preferiu você aí, pertinho dele. Nossos sentimentos em nome da campanha aos pais, familiares, amigos próximos e todos que nos ajudaram nesta luta”, postou Ramos em sua página no Facebook.

. Brasileiros no exterior:

A base genética brasileira é muito diversa, em virtude das várias etnias que compõem a população, portanto, é importante que cada vez mais brasileiros se cadastrem como possíveis doares de medula óssea. Para efetuar o registro é necessário que os interessados preencham os seguintes requisitos: Tenham entre 18 e 44 anos. O registro é gratuito e não importa o status migratório. Necessita residir nos USA. O registro pode ser feito online: join.bethematch.org/saveme. Registre-se como um possível doador de medula óssea pelo telefone: Envie mensagem de texto: Cure135, para: 61474.

O provável doador necessita residir nos USA. Em uma semana, o interessado receberá em sua residência um envelope selado com um kit para o teste genético. Basta fazer a fricção dos cotonetes na parte interna da bochecha e colocar na caixa do correio, explicou Roosevelt, coordenador da Fundação Icla da Silva nos EUA.

“Estamos perdendo nossas crianças e adultos por falta de solidariedade. Ajude a salvar uma vida!” Encorajou o ativista. Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (407) 276-4860, falar com Roosevelt Ramos ou do e-mail: [email protected]

“Através da nossa solidariedade, podemos salvar muitas vidas! Sejam candidatos a heróis da medula óssea”, concluiu o ativista.