Brasileirinha perde a luta contra a leucemia

Na corrida contra o tempo, Bianca aguardava através do registro nacional encontrar um doador de medula óssea compatível

Após esperar por um doador de medula óssea compatível, Bianca perdeu a luta contra a leucemia. A notícia do falecimento da menina foi informada pelo ativista Roosevelt Ramos, coordenador da ONG Icla da Silva, através do Facebook.

“É com muita tristeza que nos despedimos de mais uma princesa. A Bianca aguardou o quanto pôde por seu anjo doador, mas, infelizmente, ele não se cadastrou como possível doador de medula óssea. Podemos dar um basta em tantos finais tão tristes. Por favor, faça o seu cadastro de ‘Possível Doador de Medula Óssea’ e ajude a salvar tantas outras pessoas que aguardam por uma chance de viver sem dor, sem quimioterapias, sem internações, sem sofrimento!” Postou Ramos.

Além disso, o ativista postou no Facebook uma mensagem encorajando os brasileiros que vivem no exterior, particularmente nos EUA, a se cadastrarem no registro nacional de prováveis doadores de medula óssea. Esse gesto de solidariedade pode salvar uma vida. O corpo humano recompõe a medula óssea doada em 15 dias.

“Seja um possível doador de medula óssea. Você só precisa morar nos Estados Unidos e ter entre 18 a 44 anos. O cadastro e grátis e não importa o status migratório no país”, postou Ramos.

. Brasileiros no exterior:

A base genética brasileira é muito diversa, em virtude das várias etnias que compõem a população, portanto, é importante que cada vez mais brasileiros se cadastrem como possíveis doares de medula óssea. Para efetuar o registro é necessário que os interessados preencham os seguintes requisitos: Tenham entre 18 e 44 anos. O registro é gratuito e não importa o status migratório. Necessita residir nos USA. O registro pode ser feito online: join.bethematch.org/saveme. Registre-se como um possível doador de medula óssea pelo telefone: Envie mensagem de texto: Cure135, para: 61474.

O provável doador necessita residir nos USA. Em uma semana, o interessado receberá em sua residência um envelope selado com um kit para o teste genético. Basta fazer a fricção dos cotonetes na parte interna da bochecha e colocar na caixa do correio, explicou Roosevelt, coordenador da Fundação Icla da Silva nos EUA.

“Estamos perdendo nossas crianças e adultos por falta de solidariedade. Ajude a salvar uma vida!” Encorajou o ativista. Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (407) 276-4860, falar com Roosevelt Ramos ou do e-mail: [email protected]

“Através da nossa solidariedade, podemos salvar muitas vidas! Sejam candidatos a heróis da medula óssea”, concluiu o ativista.

Os residentes no Brasil podem procurar os hemocentros mais próximos de suas residências.