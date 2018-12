Brasileirinho com “Aplasia Medular” busca doador compatível

A medula óssea de Filipe, de 10 anos, quase ou não produz células sanguíneas

O menino Filipe, de 10 anos, sofre de Aplasia Medular, ou seja, a medula óssea dele não produz células sanguíneas e, portanto, necessita o mais breve possível de um doador compatível. A doença, também chamada Aplasia da Medula Óssea, é caracterizada pela alteração no funcionamento da medula óssea, responsável pela produção das células do sangue. Quando é comprometida por qualquer fator, sua produção pode ser reduzida ou até mesmo parada, o que leva a concentrações baixas de hemácias, plaquetas e leucócitos circulantes no sangue. O drama enfrentado pela criança foi postado no Facebook.

Geralmente a causa da aplasia medular não é conhecida, mas pode estar associada à exposição a agentes químicos, radiação, medicamentos, ou ser resultado de uma doença mais grave, como a anemia de Fanconi. A diminuição das células sanguíneas circulantes pode levar a uma série de sintomas, como palidez, falta de ar, presença de hematomas e ocorrência frequente de infecções. A Aplasia Medular não é câncer. A medula perde de fato a sua função, ou seja, as células sanguíneas são produzidas numa quantidade muito menor ou pode simplesmente não haver produção.

O tratamento é estabelecido de acordo com o grau da aplasia e geralmente é feito com o uso de medicamentos imunossupressores, antibióticos, transfusões sanguíneas e, nos casos mais graves, transplante de medula óssea. O tratamento só pode ser estabelecido pelo médico após resultado do hemograma e mielograma, que devem ser solicitados pelo mesmo.

. Brasileiros no exterior:

O Filipe precisa encontrar um doador 100% compatível para que ele tenha chance de cura, explicou Roosevelt Ramos, membro da ONG Fundação Icla da Silva nos EUA, à equipe de reportagem do BV. Ele acrescentou que, como a base genética brasileira é muito diversa, em virtude das várias etnias que compõem a população, é importante que cada vez mais brasileiros se cadastrem como possíveis doares de medula óssea. Para efetuar o registro é necessário que os interessados preencham os seguintes requisitos: Tenham entre 18 e 44 anos. O registro é gratuito e não importa o status migratório. Necessita residir nos USA.

O registro pode ser feito online: join.bethematch.org/saveme ou join.bethematch.org/doevida. Registre-se como um possível doador de medula óssea pelo telefone: Envie mensagem de texto: Cure135, para: 61474. Necessita residir nos USA. Em uma semana, o interessado receberá em sua residência um envelope selado com um kit para o teste genético. Basta fazer a fricção dos cotonetes na parte interna da bochecha e colocar na caixa do correio.

“Estamos perdendo nossas crianças e jovens por falta de solidariedade; ajude a salvar uma vida!” Encorajou o ativista. Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (407) 276-4860, falar com Roosevelt Ramos ou do e-mail: [email protected]