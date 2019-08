Brasileirinho é destaque no futebol em New Jersey

Justin Remedi, de 13 anos, joga no Ironbound Soccer Club, em Newark, e desde cedo já demonstra talento natural para o esporte

Aos oito anos de idade, quando ele e os irmãos mais velhos jogavam sem medo com os rapazes maiores, o talento do jogador argentino Luís Lionel Andres Messi foi descoberto, sendo recrutado pelo Newell’s Old Boys, um clube local. Aos 13 anos de idade, foi treinar na Espanha, no programa de jovens do FC Barcelona (La Masia), onde depois se tornou um ídolo internacional do futebol. Em 2018, Estevão William, aos 10 anos, foi o garoto mais jovem do Brasil a assinar um acordo de parceria com a Nike, empresa de material esportivo. O próprio clube prepara, em sigilo, uma programação especial para segurar a sua mais nova promessa. Uma das ideias é mantê-lo em categorias acima da sua para ter o desempenho avaliado por treinadores e olheiros da Raposa.

Nos EUA, o fenômeno se repete. Justin Remedi, de 13 anos, natural de Newark (NJ), filho dos imigrantes Valcir e Ninotchka Remedi, natural de Curitiba (PR), está se revelando uma promessa no futebol. Desde os 5 anos de idade o jovem demonstrou interesse pelo esporte e se destaca nos jogos em que participa no Estado Jardim. Atualmente, ele joga no Ironbound Soccer Club, também em Newark, e partidas fora da temporada, quando é convidado por treinadores de outros times locais. Tendo o jogador Neymar como ídolo, o sonho de Justin é se profissionalizar e jogar na Europa. Entre os times brasileiros favoritos do jovem estão o Coritiba e o São Paulo.

Perguntado sobre qual seleção gostaria de defender um dia, Justin disse que preferiria vestir a camisa amarela da seleção brasileira, mas não descartou defender a seleção norte-americana.

Há times brasileiros no eixo São Paulo e Minas Gerais interessados no futebol do Justin.

“Posso jogar em qualquer uma das meias e também de ala avançado, atuando nas beiradas do campo”, disse.

“Ele almeja ser como Neymar e outros jogadores de destaque, pois tem ginga, velocidade e faz dribles”, disse o pai orgulhoso, Valcir, que não perde uma partida do filho, à equipe de reportagem do BV, na segunda-feira (5). “É impressionante, pois muitas vezes os pais do time adversário, treinadores e até juízes elogiam a atuação dele”.

“A gente têm que passar a bola para os companheiros. Eu gosto quando um colega marca gol com um passe meu. Para mim, é como se eu tivesse feito”, disse Justin, valorizando as assistências.

Entretanto, não é somente nos campos de futebol que Justin se destaca. Aluno da Oliver Street School, no bairro do Ironbound, em Newark, ele está sempre entre os melhores alunos da turma e, algumas vezes da escola.

“Eu acredito no futebol do meu filho, acredito que seja importante incentivá-lo para que ele desenvolva seu talento com esforço e dedicação. O esporte é um aprendizado para a vida. Ele aprende todos os dias e eu acabo aprendendo também a lição”, relatou valcir.

Com relação ao futuro, o pai, que é proprietário de uma companhia de construção civil e reformas nos EUA, sonhe com que o filho um dia jogue num time europeu, sonho de todo garoto que sonha em, um dia, se tornar profissional.

“Ser jogador de futebol, hoje, é muito mais que nascer com a magia do esporte. É preciso uma vida de dedicação e trabalho exaustivo. É o suor do esforço que lapida a alma, forma o corpo e prepara a mente dos jovens que almejam uma carreira de sucesso”, concluiu Remedi.

Enquanto isto, a comunidade inteira está de olho no progresso do futuro craque, antevendo vê-lo atuando em um grande clube do futebol mundial. Se depender de dedicação ao esporte, não restam dúvidas sobre o comprometimento da futura estrela. O tempo se encarregará do resto.