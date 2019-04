Brasileirinho luta contra câncer no maxilar

Lorenzo Cunha Carvalho foi diagnosticado com Sarcoma de Ewing e será submetido à cirurgia para a retirada do tumor

Apesar da pouca idade, Lorenzo Cunha Carvalho, morador na região metropolitana de Londres, Inglaterra, trava uma luta difícil até para adultos. Ele foi diagnosticado com um tipo de câncer conhecido como Sarcoma de Ewing na região do maxilar e, em virtude disso, parte do osso da mandíbula será retirada e substituída. Tendo em vista que o sarcoma de Ewing apresenta maior incidência em crianças do que em adultos, é considerado um “câncer pediátrico.” A média de idade dos pacientes é de 15 anos. Nos Estados Unidos, há aproximadamente 200 novos casos diagnosticados em crianças e adolescentes por ano e em adultos cerca de 20 novos casos. (Esiashvili 2008).

Comovido com a situação de Lorenzo, o internauta Alcindo de Freitas iniciou, na quinta-feira (4), no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/lorenzocunhacarvalho; cujo objetivo é angariar $5 mil libras (US$ 6.518) em prol da família do menino. Até a tarde de quarta-feira (17), haviam sido arrecadados $965 libras (US$ 1.258).

“Esta arrecadação esta sendo organizada por amigos que se comoveram com a história de Lorenzo Cunha Carvalho que desenvolveu um câncer chamado Sarcoma de Ewing. No momento, ele está passando pelo processo de quimioterapia, mas sua cirurgia já foi marcada para a retirada do tumor e substituição de parte do osso da mandíbula, onde se localiza o tumor. Toda a ajuda é necessária, pois os pais da criança tiveram que se ausentar do trabalho para cuidar do filho em tratamento. Contamos com a ajuda de todos que puderem ajudar, independe do valor, faça sua doação! #TodosPorLorenzo”, postou Alcindo no GoFundMe.com.