Brasileirinho morre de leucemia e irmão gêmeo enfrenta a mesma doença

Mateus faleceu enquanto aguardava um doador compatível e Fernando luta contra o tempo para conseguir ser salvo

Em 11 de julho desse ano, o menino Mateus perdeu a luta contra a leucemia e, poucos meses depois, o irmão gêmeo dele, Fernando, foi diagnosticado com a mesma doença. Em virtude disso, a família do menino luta novamente contra o tempo na busca para encontrar um doador de medula óssea compatível. A saga vivida pelos pais de Mateus e Fernando foi compartilhada nas redes sociais.

“Nosso filho precisa da sua ajuda! Nós perdemos o Mateus, no dia 11/07/2018, ele tinha leucemia e não encontramos um doador. Agora, recebemos a notícia que nosso outro filho Fernando, irmão gêmeo de Mateus, está com leucemia e também precisa encontrar um doador para ser salvo”, circula a postagem no Facebook.

Esta é a dor de uma mãe que perdeu um filho e hoje luta pela vida de seu outro filho. Por favor, vamos ajudar esta família, seja um possível doador de medula óssea. As pessoas que moram nos Estados Unidos, entre 18 até 44 anos, façam seu registro online no link: http://join.bethematch.org/Palomaoliveira. Registro gratuito e não importa o status migratório no país. Informações: Roosevelt Ramos. Tel.: (407) 276-4860.

. Campanha internacional:

O Fernando precisa encontrar um doador 100% compatível para que tenha chance de cura”, explicou Roosevelt Ramos, membro da ONG Fundação Icla da Silva nos EUA, à equipe de reportagem do BV. Ele acrescentou que, como a base genética brasileira é muito diversa, em virtude das várias etnias que compõem a população, é importante que cada vez mais brasileiros se cadastrem como possíveis doares de medula óssea. Para efetuar o registro é necessário que os interessados preencham os seguintes requisitos: Tenham entre 18 e 44 anos. O registro é gratuito e não importa o status migratório. Necessita residir nos USA. O registro pode ser feito online: join.bethematch.org/saveme. Registre-se como um possível doador de medula óssea pelo telefone: Envie mensagem de texto: Cure135, para: 61474. Necessita residir nos USA. Em uma semana, o interessado receberá em sua residência um envelope selado com um kit para o teste genético. Basta fazer a fricção dos cotonetes na parte interna da bochecha e colocar na caixa do correio.

“Estamos perdendo nossas crianças por falta de solidariedade, ajude a salvar uma vida!” Encorajou o ativista. Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (407) 276-4860, falar com Roosevelt Ramos ou do e-mail: [email protected]