Brasileirinho quer medula óssea como “presente de Natal”

Os familiares do menino Serginho estão correndo contra o relógio para encontrarem um doador de medula óssea compatível para ele. A criança sofre de Leucemia LLA Tipo B com Philadelphia+ e, portanto, deseja como presente de Natal um doador. Em virtude disso, a ONG Icla da Silva, sediada nos EUA, lançou uma campanha online que encoraja os brasileiros que vivem no exterior a se cadastrarem como possíveis doadores. O registro é simples e pode ser feito presencialmente durante as campanhas ou através dos correios.

. Apelo comovente:

“Eu sou o serginho, tenho Leucemia LLA tipo B com Philadelphia+ e a leucemia está também no meu sistema nervoso. Eu tive a ideia de me vestir de Papai-Noel para

fazer um pedido a vocês: Por favor brasileiros que moram nos USA, que tem de 18 a 44 anos, cadastrem-se como doadores de medula óssea! Eu só quero viver, tenho pedido a Deus este presente. clique no link abaixo e salve a minha vida: join.bethematch.org/ leucemiazero. Info: (407) 276-4860, falar com Roosevelt.

Você é meu anjo doador, mas para me encontrar precisa ser um doador… não dói… na verdade a dor maior é minha…. eu sei que você vai me ajudar! Muito obrigado e que Deus o retribua com muitas bênçãos! Doar medula óssea é a única maneira de doar vida em vida. Já parou para pensar nisto?? Estamos perdendo nossas crianças por falta de solidariedade”, diz a postagem que circula no Facebook.

. Campanha internacional:

O Serginho precisa encontrar um doador 100% compatível para que tenha chance de cura”, explicou Roosevelt Ramos, membro da ONG Fundação Icla da Silva nos EUA, à equipe de reportagem do BV. Ele acrescentou que, como a base genética brasileira é muito diversa, em virtude das várias etnias que compõem a população, é importante que cada vez mais brasileiros se cadastrem como possíveis doares de medula óssea. Para efetuar o registro é necessário que os interessados preencham os seguintes requisitos: Tenham entre 18 e 44 anos. O registro é gratuito e não importa o status migratório. Necessita residir nos USA. O registro pode ser feito online: join.bethematch.org/ saveme. Registre-se como um possível doador de medula óssea pelo telefone: Envie mensagem de texto: Cure135, para: 61474. Necessita residir nos USA. Em uma semana, o interessado receberá em sua residência um envelope selado com um kit para o teste genético. Basta fazer a fricção dos cotonetes na parte interna da bochecha e colocar na caixa do correio.

“Estamos perdendo nossas crianças por falta de solidariedade, ajude a salvar uma vida!” Encorajou o ativista. Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (407) 276-4860, falar com Roosevelt Ramos ou do e-mail: [email protected]