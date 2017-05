Brasileiro acidentado aciona companhia por negligência em NJ

Fernando Vaz Filho escorregou no gelo acumulado quando trabalhava na obra de reforma do elevado Pulaski Skyway, que liga Newark a Jersey City

A saga vivida pelo operário Fernando Vaz Filho, de 55 anos, natural do Rio de Janeiro, morador no bairro do Ironbound, em Newark, começou quando ele se acidentou em 5 DE janeiro de 2014 nas obras de reforma do elevado Pulaski Skyway, que liga Newark a Jersey City. Durante entrevista à equipe de reportagem do BV, ele relatou que na época nevou pesado em New Jersey e o acostamento da estrutura estava coberto de gelo que, por medidas de segurança dos trabalhadores, deveria ter sido removido.

“Nessa época, caiu muita neve no estado de New Jersey e a companhia responsável pelo trabalho é a CCA Civil, que foi totalmente omissa na remoção da neve e gelo que se acumulou na calçada da ponte por todo o inverno”, relatou Fernando.

Em consequência disso, as botas calçadas pelo brasileiro escorregaram na superfície lisa, fazendo com que ele caísse violentamente ao solo. Na ocasião, Fernando enviava, através de uma corda presa a uma roldana, ferramentas e materiais aos colegas que trabalhavam vários pisos abaixo, na parte inferior do elevado. Com o impacto da queda, ele foi submetido à duas cirurgias, uma no ombro e outra na região lombar. Além disso, a queda afetou a coluna vertebral do brasileiro que, após ser examinado por vários especialistas, foi constatada a degeneração das cartilagens entre as vértebras.

Incapacitado de retornar ao trabalho e seguindo o conselho de um amigo, Fernando contratou um advogado indicado, entretanto, o profissional não acionou judicialmente a CCA Civil, fazendo com que o brasileiro buscasse outro advogado. Através do Google, Fernando buscou a lista dos 100 melhores advogados de New Jersey e optou pela então segunda melhor firma de advogados no estado, mas a companhia se extinguiu e o advogado que o representava ficou sozinho.

“O novo advogado tampouco acrescentou no processo a responsabilidade da CCA Civil, que seria prover um ambiente de trabalho seguro; obrigatório por lei e que poderia ser sido feito com a simples remoção da neve e gelo na área de trabalho ou, no mínimo, a fiscalização desse serviço”, disse Fernando.

O brasileiro contratou um 3º advogado que, depois de mais de 1 mês ainda não havia assumido o caso. Novamente, indicado por outra amiga, ele contatou a empresa Total Help, com escritório em Newark, e assinou contrato de representação com o advogado John Weir, com escritório em Pennington. A batalha judicial tornou-se mais difícil, pois a Juíza Mary K. Costello, responsável pelo caso, não permitiu a apresentação de novas provas e testemunhas, mantendo as apresentadas no início da ação judicial. Entretanto, a magistrada aceitou a substituição de advogado e negou o pedido de arquivamento do caso feito pela CCA Civil.

. Oportunidade perdida:

Antes de se acidentar, Fernando cursou em 2013 seis cursos internacionais e, por ser brasileiro e cidadão americano naturalizado, se candidatou a vaga numa companhia multinacional especializada em plataformas de petróleo, com filial no Brasil e que também opera no Golfo do México. Os danos físicos provocados pelo acidente o impediram de aceitar o pedido da empresa, depois de 2 anos de tentativas.

“Seis cursos internacionais somente no ano de 2013 e tudo se acabou em 5 de janeiro de 2014 pela simples falta de segurança na área de trabalho; o que é garantido por lei”, disse Fernando.

“Fica a lição aos que, por ventura, venham a se acidentar no trabalho de que a escolha de um advogado honesto, pois o advogado tem por obrigação defender (os interesses) de seus clientes, e, uma vez que não o faça, passa a ser desonesto, é o ato mais importante de sua vida nesse momento de caos”, alertou o brasileiro.

Em março de 2017, Fernando foi aprovado para receber auxílio da Previdência Social (Social Security) dos EUA devido ao seu estado de saúde. A audiência do brasileiro junto ao tribunal está agendada para acontecer em junho desse ano.