Brasileiro acusado de assalto à mão armada é preso na Flórida

Rafael Marocci de Jesus foi preso na quinta-feira (23) em conexão ao suposto roubo das joias de Leonard “B-Flow” Lopez, barbeiro das estrelas

Uma jovem que foi presa em decorrência do assalto à mão armada de um barbeiro das estrelas em Miami Beach (FL) alega que ela e o namorado foram vítimas de uma armadilha. O Departamento de Polícia informou que o baiano Rafael Marocci de Jesus, de 27 anos, e sua namorada, Michelle Carolyn Webber, de 24 anos, foram presos na manhã de quinta-feira (23) em conexão com o roubo de Leonard “B-Flow” Lopez, de 36 anos.

A suposta vítima, cuja lista de clientes inclui o rapper Flo Rida, alegou que foi roubado à mira de arma por 2 homens quando caminhava em frente ao 1500 Drexel Avenue. Lopez disse ao canal de TV Local 10 News que os assaltantes roubaram o seu cordão de platina , no valor de US$ 100 mil, e o relógio de pulso Audemars Piguet, no valor de US$ 50 mil, um anel, no valor de US$ 10 mil e carteira.

Conforme o boletim de ocorrência policial (BO), Lopez disse aos agentes que ele conhecia um dos homens que o haviam roubado. O barbeiro detalhou que se encontrou com um indivíduo, identificado como Rafael Marocci de Jesus, no início de março devido a um contrato de aluguel e estava “100% seguro” que foi o brasileiro que o havia roubado.

A polícia informou que Lopez caminhava ao longo da Northeast 11th Street, pouco tempo depois do assalto, quando viu o carro dos ladrões. As autoridades disseram que Michelle teria saído do carro e entregou a Lopez uma saca plástica contendo as joias roubadas, dizendo-lhe: “Aqui, eu não quero nenhum problema”.

Lopez ligou para a polícia e combinou um encontro com Webber no Biscayne Boulevard, em Miami (FL), onde ela foi presa. As autoridades disseram que ela admitiu ter recebido as joias do namorado e sabia que elas eram roubadas, entretanto, a forma de como o casal de namorados conseguiu as joias difere da versão que Lopez disse à polícia e ao canal Local 10 News.

“Isso tudo é uma armadilha”, disse Michelle ao repórter da Local 10 News, Liane Morejon, depois de ter sido liberada da prisão.

Webber acrescentou que o namorado ouviu sobre o que aconteceu com Lopez no noticiário e, então, foi vê-lo, entrando no apartamento que ele aluga para o barbeiro.

“Ele viu às joias que estavam em cima de um criado-mudo”, disse ela, alegando que o namorado pegou as joias.

Durante uma busca no telefone de Michelle, os detetives viram uma fotografia dela usando o colar e o relógio.

“Eu estava simplesmente sendo boba no Snapchat e tirei uma fotografia com as joias”, disse Michelle a Morejon.

Rafael enfrenta a acusação de assalto à mão armada e está preso sem direito à fiança. Já Webber, que é acusada de cumplicidade, insiste que ela e o namorado não têm nada a ver com o roubo.

“Para ele dizer isso, então, ele é outra pessoa”, disse ela.

Lopez mantém a sua versão do caso.