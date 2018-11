Brasileiro acusado de homicídio duplo pode pegar pena de morte

Thales Ferreira foi preso quando tentava fugir no Aeroporto Internacional de Miami (FL)

Na noite de quinta-feira (8), Thales Ferreira, de 27 anos, morador em Coconut Creek (FL), estava a poucos momentos da liberdade quando foi detido no Aeroporto Internacional de Miami, Flórida. Ele é acusado de roubar uma pistola, perseguir a ex-namorada e matar a tiros ela e outro homem num apartamento em Miami Lakes (FL), na manhã do mesmo dia. Caso seja considerado culpado, o brasileiro pode pegar a pena de morte.

Na quarta-feira (7), a noite anterior que Jenny Koonoolal Jagdeo, de 32 anos, e Michael Tarulli, de 26 anos, foram assassinados, ela telefonou para a polícia porque uma pessoa “suspeita” estava esmurrando incessantemente a porta do apartamento dela. Quando a polícia chegou ao local, o indivíduo já havia ido embora. Entretanto, ela informou aos agentes que Ferreira a perseguia e forneceu às autoridades as informações dele. Na noite de quinta-feira, Thales foi acusado de homicídio duplo em 1º grau, um crime que não dá direito à fiança.

“Eles (detetives) receberam a informação de que ele (Thales) havia comprado um bilhete para o Brasil”, informou Christopher Thomas, porta-voz do Departamento de Polícia de Miami-Dade. “Eles o prenderam quando tentava embarcar no avião”.

Os detetives rastrearam os movimentos de Ferreira e descobriram que o plano de matar a ex-namorada começou na noite de quarta-feira, no Condado de Broward. Na ocasião, conforme a polícia, Thales roubou a pistola de um amigo que ele visitava, após ter pedido para ir ao banheiro no quarto do apartamento. Poucas horas depois, ele estava esmurrando a porta do apartamento de Jenny, na 6829 Main Street, em Miami Lakes, onde os corpos das vítimas foram encontrados.

Conforme o boletim de ocorrência policial (BO), as autoridades sabem que ele retornou ao local pouco depois das 7 e meia da manhã, na quinta-feira, porque câmeras de vigilância o filmaram indo e vindo no mesmo jipe Nissan Rogue preto que os detetives acreditam que ele tenha dirigido até a residência do amigo em Broward. Então, menos de 2 horas depois, os agentes encontraram Jenny e Michael mortos. Ela foi assassinada no interior do apartamento e Michael em frente à porta principal no mesmo local. Thales retornou à casa do amigo no Condado de Broward.

O amigo do brasileiro relatou à polícia que quando Thales retornou à casa dele, disse que havia pegado a pistola e “feito algo mal”. Quando o amigo perguntou-lhe se havia matado alguém, ele teria respondido “sim, eu matei alguém”. Depois, Ferreira teria fugido no mesmo Nissan Rogue. O amigo telefonou para a polícia logo depois que o brasileiro foi embora. Os detetives detalharam que o amigo informou onde Ferreira morava, na 3430 Hillsboro Blvd. Quando os policiais chegaram ao local, com o amigo, eles viram o jipe no estacionamento. Investigações posteriores revelaram que Ferreira havia comprado uma passagem aérea para o Brasil.

Desde 1976, o estado da Flórida executou 96 assassinos. Até 24 de fevereiro desse ano, 346 detentos estavam no corredor da morte. No estado, um indivíduo pode ser condenado a morte se o crime contiver os seguintes agravantes: O criminoso conscientemente criou o risco de morte para várias pessoas e o crime tenha sido cometido de forma premeditada sem qualquer justificativa moral ou legal. O estatuto da Flórida também prevê a pena de morte para o tráfico de drogas, entretanto, ninguém nos EUA está no corredor da morte por tráfico de drogas.

O governador da Flórida tem o direito de cancelar a pena de morte, mas somente com a recomendação positiva do Conselho onde ele ou ela está. Entre 1925 e 1965 foram canceladas 57 penas de morte em 268 casos. Desde 1972, quando a pena de morte foi reinstituída, houve somente 6 cancelamentos, todos sob a administração do Governador Bob Graham.