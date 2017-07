Brasileiro acusado de matar conterrâneo continua foragido

Jusselio Dias dos Reis é suspeito de ter matado Carlos Drummond durante a disputa por uma mulher

Os agentes do Departamento de Polícia de Milford (MA) mantém a busca por Jusselio Dias dos Reis, de 44 anos, popularmente conhecido como “Piquete”, acusado de matar a golpes de faca Carlos Drummond, conhecido na comunidade como “Coxinha”. O crime violento ocorreu na madrugada de domingo (16) e abalou a opinião pública na região.

O desentendimento entre a vítima e o suposto assassino teria começado no Piquenique Português Anual, um festival de 2 dias de duração e que atrai cerca de 10 mil pessoas. O desfile do evento, à 1 hora da tarde, iniciou nas proximidades do local do crime.

. Drogas, álcool e mulher:

O apartamento onde ocorreu o crime é conhecido pelos vizinhos pelas festas frequentes realizadas no local. Aproximadamente às 4 horas da madrugada, eles escutaram o barulho de discussão. Segundo alguns conhecidos da vítima, o desentendimento teria começado na festa portuguesa e se prolongado até o apartamento, onde ocorreu o assassinato. No blog do jornalista Jehozadak Pereira, ele postou que, segundo testemunhas, Jusselio ou Jusselo é suspeito do assassinato de Drummond. Os brasileiros se conheciam e frequentavam os mesmos ambientes, mas o suspeito havia se mudado para Framingham (MA) nos últimos meses. Durante a festa em Milford (MA), eles teriam se reencontrado e consumido bebidas alcóolicas e drogas. Uma mulher que Piquete conheceu e com quem planejava passar o resto da noite teria sido o estopim do crime. Especula-se que Coxinha tenha flertado com a mulher e ameaçado bater em Piquete, o que dever ter provocado a reação violenta. Drummond vivia nos Estados Unidos há 14 anos e deixou 2 filhos, um no Brasil e outro nos EUA.

As autoridades locais informaram que “Jusselio” ou “Jusselo” está sendo procurado e que ele está dirigindo um Ford Explorer 2003 de placa nº 7JN555. Qualquer informação que leve ao paradeiro do suspeito pode ser enviada através do tel.: (508) 473-1113 ou delegacia de polícia mais próxima.