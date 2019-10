Brasileiro acusado de subornar Olimpíadas 2016 faz acordo nos EUA

Arthur César de Menezes Soares Filho foi renovar a permanência no país quando foi detido por agentes do USCIS na Flórida

Na sexta-feira (25), o empresário Arthur César de Menezes Soares Filho foi detido no escritório do Departamento de Imigração & Serviços de Cidadania (USCIS). A prisão ocorreu quando o brasileiro renovava os documentos de permanência nos EUA, na Flórida. Ele é acusado de ter subornado membros do Comitê Olímpico Internacional (COB) para que eles escolhessem a cidade do Rio de Janeiro como sede dos jogos em 2016.

Arthur foi preso quando os agentes do USCIS verificaram que havia um alerta da Interpol em nome dele e ele esqueceu-se de apresentar o acordo feito com o Departamento de Justiça nos EUA (DOJ) que autorizava a renovação dos documentos. Desde dezembro de 2017, ele é considerado foragido da justiça brasileira. Após a apresentação da autorização, o empresário foi liberado.

O acordo judicial envolve lavagem de dinheiro e a remessa de US$ 2 milhões efetuada por Arthur a Papa Masata Diack, que é filho de Lamine Diack, ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo (FIA) e membro do COI. O advogado de defesa do empresário, Nythalmar Dias Filho, alegou que o cliente dele foi preso “equivocadamente por não portar a documentação necessária para a renovação do visto de permanência”.

O acusado também é conhecido como “Rei Arthur” e está envolvido em 2 ações penais do esquema montado pelo ex-governador Sérgio Cabral, cujo objetivo era subornar membros do COI para que eles escolhessem o Rio de Janeiro como sede dos jogos olímpicos de 2016.

Soares era dono da Facility, uma das maiores fornecedora de mão-de-obra durante a administração de Cabral. Calcula-se que as empresas dele possam ter recebido quase R$ 3 bilhões (US$ 753 milhões) de verba estadual. O Ministério Público Federal o acusa de ter pagado pelo menos R$ 27.7 milhões de suborno a Cabral.

Durante interrogatório, Cabral revelou que pediu ao “Rei Arthur” que depositasse US$ 2 milhões na conta bancária do senegalês Papa Masata Diack, filho de Lamine. A transferência foi efetuada por uma empresa de Soares nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe. Temendo não passar na 1ª votação das cidades, o ex-presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, sugeriu o pagamento do suborno. Na ocasião, concorriam Rio de Janeiro, Madri, Tóquio e Chicago. A cada rodada, a cidade que recebia o número mais baixo de votos era eliminada da competição.

Na primeira rodada, o Rio de Janeiro recebeu 26 votos a favor, sendo Chicago eliminada com 18 votos de apoio. A propina teria comprado 9 votos a favor. Na última rodada de votações, o Rio de Janeiro venceu Madri, com 66 votos contra 32.

Nuzman nega ter atuado na compra de votos dos membros do COB.