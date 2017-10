Brasileiro agride mulher e é expulso de reality show em Portugal

Brasileiro empurrou outra participante do Biggest Deal, da emissora TVI

Um brasileiro virou a polêmica da semana na TV portuguesa na noite de terça-feira (24/10). Nilton Bala, conhecido por ser personal trainer de celebridades lusitanas, foi expulso do reality show Biggest Deal, da emissora TVI, por agredir uma concorrente, a modelo e atriz lusitana Isabel Figueira.

Os dois dicuritram durante o programa e Isabel alegou ter sido empurrada pela brasileiro. Ele, por sua vez, nega a agressão, dizendo que apenas a segurou pelo braço e ela se projetou para trás. Em sua defesa, ele também diz ser vítima de um complô dos concorrentes. Fato é que a direção do programa deicidiu pela exclusão de Nilton. As imagens podem ser vistas no site da emissora portuguesa.

Exibido pela TVI o Biggest Deal é uam espécie de Big Brother do mundo dos negócios. Os competidores tem que administrar simulacros de empreendimentos, como uma pizzaria e um albergue. Nilton e Isabel tinham um histórico de desavenças e discussões antes do episódio que resultou na exclusão do personal trainer.