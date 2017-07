Brasileiro apanha no trânsito com taco de baseball

Célio Pereira foi levado ao Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, onde levou 14 pontos na testa

Durante a hora do rush na sexta-feira (7), policiais em Boston (MA) encontraram o brasileiro Célio Pereira, de 49 anos, caído no asfalto e sangrando próximo à sua lambreta. A vítima apresentava um corte profundo na testa, além de outros ferimentos, segundo o escritório de Daniel F. Conley, da Promotoria Pública Distrital do Condado de Suffolk. As informações são do canal de TV local My Fox Boston e do jornal Brazilian Times.

Ele estaria a caminho da South Station para comprar um bilhete de trem para a mãe, quando ocorreu o confronto.

Os investigadores relataram que o Acura dourado dirigido por Travis El-Saadi, de 20 anos, morador em Everett (MA), cortou a lambreta de Pereira nas proximidades da esquina das ruas North Washington e Causeway. O jovem teria espancado a vítima com um taco de baseball, posteriormente, entrado no carro e fugido. O motivo da agressão teria sido o fato de Célio ter reclamado com Travis por ter sido cortado perigosamente por ele e avisado que chamaria a polícia, após uma breve discussão.

Na manhã de segunda-feira (10), El-Saadi compareceu à audiência preliminar na Corte Municipal de Boston, onde ouviu as acusações formais de agressão armada com a intenção de homicídio, Agressão com arma perigosa resultando em ferimentos graves e agressão com arma perigosa, detalhou o escritório de Conley.

O Juiz Thomas Horgan determinou a fiança do réu em US$ 15 mil e ordenou que Travis não dirigisse ou tivesse contato com a vítima.

Celso recebeu atendimento médico no Hospital Geral de Massachusetts, onde levou 14 pontos na testa. Além disso, ele apresentava hematomas nas costas e um dos braços. El-Saadi dirigia erraticamente, jogou moedas na vítima e tentou cuspir nela antes do incidente, detalhou a Promotoria Pública através de um comunicado.

A vítima tentava anotar os dados da placa do veículo de Travis quando foi atacada, acrescentou o comunicado. Entretanto uma testemunha filmou parte do incidente com o telefone celular e outra testemunha conseguiu anotar a placa do carro, disse o escritório de Conley.

Com essa informação, a polícia descobriu que o veículo estava registrado em nome de um parente de El-Saadi. Posteriormente, Travis foi identificado numa exibição de fotos.

Ele foi detido na tarde de segunda-feira quando trabalhava numa oficina mecânica na cidade de Dorchester. O réu está agendado para retornar ao tribunal em 1 de agosto.