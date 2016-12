Brasileiro atropela mulher e pode ser deportado em MA

Tiago Vieira é acusado de dirigir um automóvel sem carteira de motorista válida e fugir da cena do acidente, mesmo sabendo que alguém estava ferido

Na noite de terça-feira (20), Tiago Vieira, de 23 anos, morador na Beaver Street, em Framingham (MA), atropelou e arrastou uma mulher de 27 anos quando dirigia um Ford Taurus na mesma rua, nas imediações do campo Mary Dennison. O incidente aconteceu às 7:09 da noite, segundo documentos apresentados na Corte Distrital de Framingham.

A mulher foi levada ao Hospital Beth Israel em Boston (MA) e sofreu “ferimentos sérios múltiplos” e está em estado grave, informou a polícia. Ela sangrava na cabeça e ombros, apresentava arranhões por todo o corpo, perdeu os sapatos e tinha as roupas rasgadas, depois de ter sido arrastada por 100 pés (30 metros), acrescentaram as autoridades.

Depois de atingir a mulher, Tiago saiu do carro e correu para uma área florestal nas proximidades, segundo o boletim de ocorrência policial (BO). Os departamentos de polícia de Framingham e Natick, incluindo um cão farejador de Natick, encontraram rapidamente o brasileiro e o prenderam.

Policiais interrogaram o proprietário do Taurus, que confirmou ter emprestado o veículo para Vieira antes do incidente.

Tiago é acusado de dirigir um automóvel sem carteira de motorista válida e fugir da cena do acidente, mesmo sabendo que alguém estava ferido. O Juiz Martine Carroll determinou a fiança em US$ 5 mil, além de outras restrições, durante a audiência do brasileiro na quarta-feira (21), cortando pela metade o pedido da Promotoria Pública em determinar o valor da fiança em US$ 10 mil, rejeitando o pedido do advogado de defesa de Vieira da quantia “razoável” de US$ 2 mil.

Apesar de o promotor público Daniel Storm ter alegado que o réu fugiu de um acidente grave, a advogada de defesa do brasileiro, Donna Paruti, argumentou que a mulher teria pulado na frente do carro, não dando tempo para que Tiago reagisse a tempo. Ele não fala inglês. Donna acrescentou que seu cliente fugiu da cena do acidente porque um grupo de pessoas se reuniu no local e Vieira não conseguia se comunicar com elas. Ao invés disso, ele foi à casa de um primo que mora nas imediações para perguntar o que deveria fazer, disse a advogada.

Enquanto Paruti o defendia, Tiago começou a chorar. “Como vocês podem ver; ele está cheio de remorso”, argumentou ela.

Donna acrescentou que o réu não tinha antecedentes criminais, portanto, “a fiança não deveria ser punitiva”.

Vieira possui uma ordem de deportação emitida pelo Departamento de Imigração (ICE), a qual, disse a advogada, torna a fiança irrelevante. Ele disse à polícia que tem uma audiência próxima com o ICE e que vive nos EUA há 1 ano e 2 meses, segundo o BO. Além disso, Tiago detalhou que havia sido detido pela Patrulha da Fronteira quando cruzava clandestinamente a fronteira dos EUA com o México.

Além da fiança, Carroll determinou diversas restrições pedidas pela Promotoria Pública. Vieira foi avisado para não se aproximar da vítima, não dirigir e entregar seu passaporte brasileiro às autoridades.

Tiago terá que retornar ao tribunal para nova audiência em 17 de janeiro.