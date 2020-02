Brasileiro capota carro em ponte em Massachusetts

Conforme informações, o motorista, cujo nome não foi divulgado, apresentava sinais de embriaguez e falava português

Na tarde de sábado (1), o motorista de um jipe Nissan, cor vinho, perdeu o controle e capotou o veículo na Main Street, em Framingham (MA). O acidente aconteceu no meio de uma ponte estreita, nas proximidades do Church Hill Cemetery, localizado na mesma via. As informações são do jornal Brazilian Times.

As autoridades locais não revelaram a identidade do motorista, mas testemunhas que estavam no local relataram que ele é brasileiro e apresentava sinais de embriaguez. Várias pessoas detalharam que ele estava irritado e falava com dificuldade em português.

Conforme a página no Facebook do jornalista Eduardo de Oliveira, o motorista batia com força no painel do veículo para tentar se soltar.

Logo em seguida a polícia chegou para registrar o caso, entretanto, não relatou se o brasileiro será indiciado por dirigir sob influência de bebida alcoólica (DUI).