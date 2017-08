Brasileiro com visto de turista é detido por matrícula em escola pública

Vítor Fraga viajava em companhia da avó para visitar a madrinha na Califórnia

Desde domingo (13), Renato Fraga, morador em Niterói (RJ), tenta tirar o filho Vítor Fraga, de 15 anos, de um centro de detenções para adolescentes em Chicago (Ill.). O jovem foi detido no Aeroporto Internacional de Houston (TX), na quarta-feira (9), pois, apesar de portar o visto de turista válido, ele estava matriculado numa escola pública na Califórnia. O funcionário do Departamento de Imigração (ICE) cruzou as informações no sistema e descobriu a matrícula. Em decorrência disso, as autoridades americanas suspeitaram que o adolescente tentasse entrar nos EUA para ficar e não simplesmente a passeio.

Vítor e a avó faziam escala em Houston rumo a San Francisco (CA), onde mora a madrinha dele. A tia o matriculou na escola pública local. O pai alega que a família pensava que se tratava de um curso regular de inglês. Eles foram levados à uma sala especial no aeroporto e interrogados. A idosa foi liberada e o adolescente encaminhado ao centro de detenções.

Renato viajou a Houston na tentativa de levar o filho de volta ao Brasil, entretanto, Vítor foi embarcado em um voo para Chicago. Fraga também viajou a Chicago em busca do filho, mas não conseguiu falar com jovem. Segundo ele, a atendente do ICE o tratou com frieza e descaso. O caso está sendo acompanhado pela ONG Heartland Alliance, cuja missão é o combate ao tráfico de menores, e o Consulado Geral do Brasil.

Através do esforço da ONG, na sexta-feira (11), Renato finalmente conseguiu ver e conversar pessoalmente com o filho. Após 1 hora de conversa, Vítor foi levado de volta ao abrigo. Ainda segundo o pai, o adolescente está confuso e chora muito. Ele compartilha um quarto com 3 jovens refugiados do Senegal. No abrigo, Vítor é o único que possui passaporte, visto de turista e alguém para busca-lo, mas as autoridades americanas não liberaram o brasileiro.

Renato disse que deseja a deportação voluntária do filho o mais breve possível. Enquanto espera, ele está hospedado em um hotel em Chicago. As autoridades ainda não informaram quando Vítor será liberado.

Fraga trabalha com comércio exterior e demonstrou frustração com o fato de os EUA ignorarem a presença dele no país enquanto tenta levar o filho de volta ao Brasil para que a “vida siga normal”.

“Trabalho com comércio exterior e compreendo os problemas que os Estados Unidos têm com essa questão. Acho até que eles estão certos”, disse Renato. “Mas a gente fica de mãos atadas, porque a imigração ignora o que a gente fala”.

“É um caso simples de ser resolvido. Quero só uma deportação voluntária para o Brasil e a vida dele segue normal”, concluiu.