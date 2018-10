Brasileiro dá golpe imobiliário e foge para os EUA

Edson Silva Ferreira atuava como gerente financeiro da Construtora Avalon no Espírito Santo

Mais de 500 famílias foram lesadas depois de a Construtora Avalon ter falido em 2015 e não entregar 6 empreendimentos, ainda inacabados, na região de Vila Velha (ES). Um dos sócios da empresa, Hiram Silva Ferreira, alega ter sido lesado pelo próprio irmão, Edson Silva Ferreira, que teria pegado todo o dinheiro dos clientes e fugido para os EUA. As autoridades brasileiras não sabem o paradeiro exato do empresário no exterior. As informações são do portal G1. O caso foi parar na polícia e até agora os compradores aguardam a entrega dos imóveis, alguns deles nem saídos da planta e outros vendidos em duplicidade.

Edson atuava como gerente financeiro e abriu outra empresa depois que foi afastado judicialmente da Avalon, assim vendendo os mesmos apartamentos duas vezes. Ele teria zerado as contas bancárias das duas companhias antes de fugir para os EUA.

Ferreira detalhou que conseguiu retirar irmão da sociedade através de uma ação na justiça em 2015, mas que descobriu o golpe somente nessa ocasião. Entre as centenas de lesados está o casal Moacir Morais, de 77 anos, e Maria de Fátima Morais, de 69 anos, que além de não receber o tão sonhado apartamento, descobriu que o imóvel havia sido vendido em duplicidade.

“A pessoa lutar, lutar, lutar, ser direita, ser honesta e surgir um negócio desses ainda, com a advogada do lado. Eu ainda não seu como aconteceu isso”, desabafou Moacir ao G1.

“Ele (Edson) conseguia clientes para comprar unidades que já estavam vendidas pela Avalon. Ou seja, o mesmo apartamento era vendido duas vezes por duas empresas”, detalhou Raquel Queiroz, que representa o casal de idosos.

Inicialmente, o caso foi investigado pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DEFA) e repassado ao Ministério público Federal que solicitou a Polícia Federal (PF) a abertura de um inquérito que rastreie as remessas do dinheiro oriundo das vendas dos apartamentos para o exterior. A Caixa Econômica Federal (CEF) informou que financiou 2 empreendimentos da construtora Avalon. Com relação ao Residencial Bulgatti, onde o casal Moacir e Maria de Fátima comprou o apartamento, a CEF informou que já acionou o seguro e escolheu outra construtora que reiniciará as obras ainda em 2018.

Com relação ao 2º empreendimento, o Residencial Vilanelle, cujos apartamentos foram vendidos para mais de 90 famílias, a CEF disse que a responsabilidade da escolha de uma nova construtora é da seguradora e que a transação ainda não foi realizada.

A advogada de Hiram frisou que o cliente dela não está se escondendo e nem fugiu e que, até certo nível, ele também foi vítima do irmão.