Brasileiro de 6 anos vence concurso de colonização espacial da Nasa

João Paulo Guerra Barrera levou o 1º prêmio na categoria de Mérito Literário nos Estados Unidos

Em um concurso sobre colonização espacial promovido pela Nasa entre mais de 6 mil estudantes do mundo inteiro, um brasileiro levou o 1º prêmio na categoria de Mérito Literário. Um detalhe: João Paulo Guerra Barrera, natural de São Paulo, tem apenas 6 anos. As informações são do website Mensageiro Sideral.

O Nasa Ames Space Settlement Contest é realizado desde 1994 anualmente pelo Centro Ames de Pesquisa, órgão da agência espacial americana sediado na Califórnia. Ele é aberto às inscrições do mundo inteiro, por alunos de até 18 anos, dos ensinos Fundamental e Médio. As participações podem ser individuais ou em grupo, e há diversas categorias separadas por idade, além de um “Grande Prêmio” e prêmios de mérito artístico e literário; que envolvem todos os participantes.

João Paulo, adiantado 2 anos na escola, cursa o 3º ano do Fundamental, venceu o 1º prêmio justamente numa das categorias que combinava competidores de todas as idades. Ele empatou tecnicamente com Nanitha Varma N., da Índia. Ela escreveu um poema chamado “My Quest” (Minha busca, em tradução livre). Ele escreveu um jogo de computador, Sonic World Space Settlement, baseado em um livro bilíngue português-inglês que ele mesmo havia escrito no ano passado: No Mundo da Lua e dos Planetas/In the World of the Moon and the Planets.

“Foi ele quem escreveu o livro, o jogo e fez a programação sozinho”, conta Margarida Barrera, mãe do menino que, com o livro publicado, já é o escritor brasileiro bilíngue mais jovem de que se tem notícia.

João Paulo completou 7 anos na sexta-feira (31). “Eu me senti muito feliz e com vontade de passear no espaço com gravidade zero”, descreveu o jovem vencedor do concurso ao Mensageiro Sideral. E os pais acrescentaram: “Felicidade extrema em saber que estamos no caminho certo em oferecer para ele uma boa educação e incentivar o gosto pela leitura e pelos desafios, sempre lembrando que a melhor herança que podemos deixar para ele é a firmeza em aspirar triunfos e a capacidade de assimilar insucessos”.

No game, um trio de crianças se aventura pelo espaço construindo um foguete a partir de peças recicladas e explora os planetas do Sistema Solar.

O concurso de 2017 foi o mais competitivo de sua história, com cerca de 1.500 trabalhos submetidos. “E o melhor desempenho do Brasil”, comemora Ivan Gláucio Paulino Lima, pesquisador brasileiro da Universities Space Research Association no Ames que fez da divulgação da atividade em escolas brasileiras uma de suas prioridades no ano passado. “Eu fiz 5 mil planfletos, deixei 2 mil na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e distribuí os outros 3 mil nas minhas 42 palestras durante as duas semanas que estive no Brasil no ano passado”, conta Lima.