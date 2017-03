Brasileiro de Framingham é preso ao entrar pela fronteira do Canadá

John deixou Framingham (MA) em 2 de fevereiro, após entregar US$ 1.500 à uma mulher americana que o dirigiu por 7 horas até a fronteira canadense

A lancha cruzou em alta velocidade o rio St. Lawrence rumo a Cornwall, Ontário, a última parada da viagem de 7 horas que o brasileiro “John”, de 32 anos, natural de Sobrália (MG), esperava fosse o início de uma vida nova no Canadá. Carregando somente a mochila e dentro dela duas peças de roupa, cueca, perfume e milhares de dólares em dinheiro, em fevereiro apostou seu futuro em um traficante de seres humanos (coiote) e indivíduos com nomes desconhecidos.

O canal CBC News não revelou o nome do brasileiro porque ele é testemunha numa investigação em andamento relacionada ao tráfico humano liderada pela Agência de Serviços na Fronteira do Canadá (CBSA). John relatou que fugiu dos EUA depois que membros de uma quadrilha de sua cidade natal o encontraram na região metropolitana de Boston (MA), onde ele trabalhava como pintor. Ele era um imigrante indocumentado que fugiu à extorsão e violência de quadrilhas no Brasil há 11 anos. O brasileiro disse que planejava fugir para outra cidade nos EUA, mas depois de ver vários vídeos de batidas migratórias, ele optou cruzar a fronteira rumo ao Canadá para evitar a deportação.

“Trump está em guerra com os imigrantes”, disse John. “Eu ouvi que o Trump irá deportar. Eu não posso voltar para o Brasil. É perigoso lá”.

O brasileiro deixou Framingham (MA) na manhã de 2 de fevereiro, depois de entregar a quantia de US$ 1.500 à uma mulher americana que o dirigiu por 7 horas até a fronteira canadense, próximo a Akwesasne. A área, cortada pelo rio St. Lawrence, faz divisa com Nova York, Ontário e Quebec. Lá, ele embarcou numa lancha operada por um traficante numa tarde fria e de ventos fortes.

“Ele estava vestido de preto, tinha luvas pretas, uma máscara e óculos de sol. Não era reconhecível”, recorda o brasileiro. A travessia demorou menos de 10 minutos. Antes do traficante ir embora, ele instruiu John a subir rapidamente as escadas de madeira do píer até a rua e entregar os US$ 3.500 restantes ao parceiro dele, que estaria esperando em um ponto de ônibus nas proximidades. Entretanto, antes que John pudesse entregar o dinheiro ao outro traficante, ele foi preso por agentes do RCMP, o primeiro a ser detido na região de Cornwall.

Em 13 de fevereiro, foi emitida uma ordem de deportação em nome do brasileiro, mas foi suspensa enquanto ele aguarda a audiência na Corte de Imigração. Ele ainda está sujeito à deportação depois que comparecer ao tribunal, segundo o CBSA. A data do julgamento ainda não foi marcada. John foi liberado do Ottawa –Carleton Detention Centre na sexta-feira (24), depois de passar 46 dias detido. Ele buscou abrigo da neve debaixo de uma árvore do lado de fora da penitenciária enquanto esperava por amigos de Toronto para pegá-lo. Um amigo de infância, Ademir de Souza, pagou a fiança de US$ 5 mil de John.

“Eu tenho que andar direito. Caso eu tenha sorte, continuo ficando aqui”, concluiu.