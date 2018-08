Brasileiro desaparecido é encontrado em San Francisco (CA)

O estudante de Educação Física Aquiles Candéas Leal havia sido visto pela última vez na terça-feira (7)

No último 31 de julho, o estudante de Educação Física, Aquiles Candéas Leal, de 21 anos, natural de Pernambuco, viajou a San Francisco (CA), onde mora Rogério Pessoa, o padrasto de um amigo no Brasil. Na terça-feira (7), ele deixou a residência, dirigindo um Corola Camry, placa: 5ZTN573, e até o início dessa semana não havia contatado os familiares.

Na quinta-feira (16), o website NovaMais.com postou em sua página no Facebook que Aquiles foi localizado, na quarta-feira (15), perambulando desorientado pelas ruas de San Francisco. Ele foi levado para um hospital local e medicado. A informação, ainda conforme a Polícia Federal (PF), foi passada pela própria mãe, a microempresária Viviane Candéas dos Santos. De acordo com a mulher, o filho viajou no dia 31 de julho, com o sonho de aprimorar o inglês.

Na terça-feira (14), Viviane, pedindo ajuda à comunidade através das redes sociais, postou em sua página do Facebook a seguinte mensagem:

“Eu me chamo Viviane Candéas dos Santos e venho por meio desta solicitar socorro a vossa comunidade. Meu filho Aquiles Candéas Leal encontra-se desaparecido desde a última terça feira dia 7 de agosto de 2018. O mesmo viajou no dia 31 de Julho de 2018 para o estado da Califónia, cidade de São Francisco, foi para o endereço de um padrasto de um amigo aqui do brasil, porém saiu de lá no dia 7 de agosto dirigindo um veículo placa: 5ZTN573, Corola Camry, cor chumbo e até o presente momento não apareceu.

Estamos, toda a família preocupados procurando pelo mesmo e até agora nada de noticia. Já solicitamos o Sr. Rogerio, pessoa do qual ele teve o primeiro contato, que fizesse uma queixa formal junto a policia de São Francisco, porém até o presente momento nada nos foi dito.

Solicito ajuda emergencial na divulgação desta mensagem, bem como fotos que irei disponibilizar junto a todas as comunidades brasileiras nos Estados Unidos. Deixarei contato de telefones e Skype para toda e qualquer posicionamento junto a este assunto. Estou totalmente disponível para comunicação, a qualquer hora do dia ou da noite. Agradeço a todos pela ajuda e divulgação desta mensagem”.

Na quarta-feira (15), Cristiana Amorim, tia do jovem, postou em sua página do Facebook a seguinte mensagem confirmando que Aquiles havia sido encontrado e passava bem:

“Primeiramente, gostaria de agradecer o apoio de todos, amigos, conhecidos e pessoas que conheci através dessa uma semana de tormento com o desaparecimento do Aquiles! Graças a Deus, ele foi encontrado, está hospitalizado, mas passa bem e não corre risco de vida. Não posso entrar em tantos detalhes, mas deixo mais uma vez o agradecimento a todos”.