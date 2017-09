Brasileiro descobre câncer 4 dias após chegar aos EUA

Gabriel Marini foi diagnosticado com um tumor que bloqueava o brônquio direito

Em 20 de agosto, o adolescente Gabriel Marini, 17 anos, natural de Rio das Ostras (RJ), passou mal no 4º dia depois de ter chegado aos Estados Unidos. A princípio os parentes do jovem pensavam que se tratava de uma tosse alérgica e deram-lhe um xarope. Entretanto, na quinta-feira (31), o estado de saúde dele piorou e Gabriel foi levado às pressas ao Broward General Hospital, em Fort Lauderdale (FL), onde os médicos descobriram que o causador dos sintomas era na realidade um tumor em um dos pulmões.

No mesmo dia em que deu entrada no hospital, o jovem foi submetido à cirurgia para retirada do tumor. Segundo Vinicius Marini, pai de Gabriel a operação foi um sucesso, entretanto, serão necessários exames posteriores para certificar que não houve metástase.

O adolescente era aluno no CIEP 257, no balneário de Rio das Ostras, no litoral norte fluminense, e mudou-se aos EUA para cursar o equivalente ao Ensino Médio com o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento da língua inglesa. Alunos e colegas de Gabriel realizaram uma manifestação de solidariedade na escola em que ele estudava e a mãe dele é professora.

. Campanhas beneficentes:

“Gabriel Marini, 17 anos, morador em Rio das Ostras, foi morar nos EUA no último 20/08 para frequentar o High School. Quatro dias após sua chegada, precisou ser internado e foi diagnosticado com um tumor que está obstruindo totalmente o brônquio direito”, segundo a campanha beneficente postada no Facebook: (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1667793699907168&set=a.487774531242430.120598.100000296639028&type=3&theater).

Na quarta-feira (30), Glaucia Bastos, madrasta do jovem, lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/ajude-o-gabriel-a-viver, cujo objetivo é angariar US$ 150 mil para arcar com as despesas hospitalares. Até a tarde de terça-feira (5) haviam sido arrecadados US$ 2.200.

“O grande agravante desta situação, é que como Gabriel é estrangeiro, todo tratamento precisa ser pago. Não temos previsão de quanto tempo Gabriel ficará internado, mas somando os custos da cirurgia, mais os dias de internação que ainda temos pela frente, estimamos que esta conta possa chegar e/ou ultrapassar os 200 mil dólares. Devido a gravidade do caso, Gabriel não pode ser removido para operar ou fazer seu tratamento no Brasil. As despesas no hospital com procedimentos, remédios, diárias, exames, aumentam a cada dia, perfazendo uma média de 13 mil dólares/dia, sem contar a cirurgia. Por esta razão, precisamos de todo tipo de doação, ajuda e mobilização, para conseguirmos cobrir os gastos hospitalares, e as despesas necessárias neste tempo de internação. Sozinhos não conseguiremos! Precisamos de você, da sua família, da sua igreja, da sua empresa, da sua comunidade. Precisamos de toda ajuda possível, para alcançar o impossível! As doações podem ser feitas também através do: SunTrust Bank, Routing: 063102152 e Account: 1000178492368”, postou Glaucia no GoFundMe.com.