Brasileiro dono de academia de Jiu-Jitsu é acusado de molestar alunas

João da Silva é suspeito de ter tocado “inapropriadamente” jovens com idade de 13, 15 e 17 anos, em Davie (FL)

Na terça-feira (21), o proprietário de uma academia de Jiu-Jitsu na cidade de Davie (FL) foi preso em decorrência da acusação de que ele teria tocado “inapropriadamente” várias crianças, informou a polícia local. O Major Dale Engle, do Departamento de Polícia de Davie (DPD), disse que João da Silva, de 34 anos, é o dono e instrutor da Raiva Brazilian Jiu-Jitsu, localizada na 8234 W. State Road 84. As informações são dos canais de TV locais WPLG Local 10, WSVN e 7 News Miami.

Engle detalhou que os incidentes envolvendo duas vítimas estão sendo investigados por detetives da polícia de Davie, enquanto que o incidente envolvendo uma 3ª vítima está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Hollywood. Conforme o boletim de ocorrências policiais (BO), as autoridades de Davie foram notificadas sobre as acusações envolvendo as vítimas, com idades de 13, 15 e 17 anos, em 20 de junho.

A polícia de Davie detalhou que a vítima de 13 anos proveu um depoimento, jurado e gravado, alegando que Silva teria tocado nos seios dela por debaixo do sutiã. Ela relatou aos detetives que isso acontecia 3 vezes por semana nos últimos 3 anos quando ela participava de aulas na academia. A polícia disse que todas as vezes que o treinador tocou nos seios da aluna, ela tinha certeza de que não se tratava de acidente ou durante o treinamento. A vítima alegou que todos os incidentes aconteceram depois das aulas, segundo o depoimento.

As autoridades acrescentaram que a vítima de 15 anos também participou das aulas na academia durante os últimos 3 anos. A polícia disse que Silva também tocou nos seios dela sob o sutiã aproximadamente 2 semanas antes que ela denunciasse o incidente às autoridades.

Já os incidentes envolvendo a jovem de 17 anos teriam acontecido em Hollywood (FL). Os detalhes sobre a vítima no caso ainda não foram divulgados.

Pierre Kattan, proprietário da loja vizinha ao estúdio da Raiva Jiu-Jitsi, a Pierre’s Chandeliers, informou que os filhos dele treinam na academia. “Ele tem sido muito bom; até os meus próprios 2 filhos treinam com ele. Eu estou completamente chocado com essa notícia. Inacreditável”, comentou o comerciante.

“Eu já assisti as aulas dele muitas vezes e eu sei que ele se comporta muito bem”, acrescentou Kattan. “A forma com que ele conduz o negócio dele, os movimentos dele, ele sempre se mantém afastado, especialmente quando está treinando meninas”.

Kattan detalhou que sempre vê João com a esposa e os filhos do casal e, portanto, não consegue compreender tais acusações. “Se alguma coisa acontecia depois dos treinamentos, eu não tenho a mínima ideia. Eu não estou lá, você entende o que eu estou falando?” Comentou. “Entretanto, durante os treinamentos, nós estamos lá, nós o vemos, nós vemos o que ele faz”.

Outro indivíduo, que relatou já ter treinado na academia, mas que pediu para não ser identificado, também demonstrou espanto.

A academia permaneceu fechada na noite de terça-feira (21), depois que policiais levaram Silva à Penitenciária do Condado de Broward, onde está detido sem direito à fiança.